Senin Asıl Travman Ne?

Senin Asıl Travman Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
28.09.2025 - 14:03

Hepimizin geçmişinde iz bırakan olaylar vardır. Bazılarını hatırlarız, bazılarını ise bilinçaltımıza gömeriz. Günlük yaşamımızda verdiğimiz tepkiler, kurduğumuz ilişkiler, hatta kendimize dair hissettiklerimiz bile, farkında olmadığımız derin travmaların izlerini taşıyabilir. Peki senin asıl travman ne? Bu test, bilinçaltının kapılarını aralayarak seni en derin yaralarınla yüzleştirecek.

Hazırsan;

Başlayalım!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi seni en çok rahatsız ederdi?

4. Bir arkadaş grubunda genellikle hangi roldesin?

5. Birini kaybettiğinde ilk hissettiğin şey nedir?

6. Hayatında seni en çok etkileyen şey neydi?

7. Bir hata yaptığında iç sesin sana ne der?

8. Son olarak küçükken kendini en çok ne zaman yalnız hissettin?

Kontrol Travması

Hayatın karmaşasında, senin travmanın kökeni kontrol etme ihtiyacından doğuyor. Geçmişte, belirsizliğin ve belki de dengesizliklerin hüküm sürdüğü ortamlar, seni 'her şeyi ben halletmeliyim' düşüncesine sürüklemiş. Kontrol sende olmadığında huzurun da kaçtığını hissediyor olabilirsin. Ancak, bir adım geri atıp gözlemlediğinde, bazen en büyük gücün aslında bırakmayı bilmekte olduğunu fark edebilirsin. Hayatın tüm detaylarını kontrol etmek, her ne kadar cazip gelse de, aslında mümkün olmayan bir durum. Bu durumu kabullenmek, belki de seni bekleyen en büyük özgürlük olabilir. Bu yüzden rahat bir nefes al, gevşe ve kendini hayatın akışına bırak. Unutma, her şeyin kontrolü sende olmak zorunda değil ve bu durum gayet normal. Kendine izin ver, kontrolü bırakmayı dene ve hayatın sana neler getireceğini gör.

Kronik Güvensizlik Travması

Hayatın hırpalayıcı dalgaları, belki de seni defalarca kıyıya vurmuş, hatta bazen boğulmanın eşiğine getirmiş olabilir. Bu dünyada güvenilir bir liman bulmak, belki de senin için hayli zorlaşmış. Kimseye güvenmemek, senin için bir nevi 'hayatta kalma stratejisi' haline gelmiş olabilir. Ancak bu strateji, aynı zamanda seni dünyadan ve insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. Ama unutma, herkes aynı değil. Herkes seni yaralamak, üzmek için orada değil. Bazı insanlar var ki, onlar hayatının sabit yıldızları olabilirler. Onlar, hayatının karanlık gecelerinde seni aydınlatan, yolunu bulmana yardımcı olan kişiler olabilirler. Ancak onları hayatına alabilmek, onların senin için var olabilmesi için, öncelikle o sert kabuğunu kırmayı, kendini biraz daha açmayı denemelisin.

Kendini Feda Etme Travması

Hayatın karmaşasında, başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyan biri olarak kendini bulmuş olabilirsin. Belki de sevgi, ilgi veya onay almak için kendini küçümsemeye, hatta yok saymaya alışmışsın. Bu, senin iç dünyanda bir travma yaratmış olabilir, belki de bu yüzden 'önemli olmak için görünmez olmak gerekir' gibi yanıltıcı bir inançla yaşamaya başlamışsın. Fakat unutma, senin de ihtiyaçların var ve bu tamamen doğal. Kimi zaman biraz yalnız kalmak, kimi zaman sevdiklerinle vakit geçirmek, belki de sadece bir fincan sıcak çikolata içmek... Bunların hiçbiri senin kendini başkalarına adamanı engellemez. Aksine, kendine iyi bakmak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak, başkalarına daha fazla yardımcı olmanı sağlar. Artık kendini öncelik listesinin en altına koyma zamanı geldi de geçiyor bile. Kendine biraz daha yer aç, çünkü sen de en az herkes kadar değerlisin. Kendini yok saymanın ya da küçümsemenin kimseye bir faydası yok. Aksine, kendine değer vermek ve ihtiyaçlarını önemsemek, hem senin hem de çevrendekilerin hayatını daha güzel kılacaktır.

Kimlik Travması

Birçok kişi için en büyük travma, 'Ben kimim?' sorusuna kesin ve net bir yanıt verememektir. Bu durum, hayatın karmaşasında, belki ailenin etkisi, belki çevrenin baskısı ya da toplumun beklentileri karşısında, senin gerçekten ne istediğini, neye inandığını unuttuğun anlarda ortaya çıkar. Bu durum, içinde bulunduğun çevreden, ait olduğunu hissettiğin toplumdan ve hatta kendi iç dünyandan kopuk hissetmene neden olabilir. Bu, bir kimlik arayışına, kendini bulma çabasına sürükler seni. Kendi sesini bulmak, kendi gerçeklerini keşfetmek belki zaman alır. Bu süreçte çevrenin gürültüsü, başkalarının beklentileri, toplumun kalıpları arasında kaybolabilirsin. Ancak unutma ki, bu imkânsız bir durum değil. Kendini bulmak için öncelikle sessizliği dinlemeyi öğrenmelisin. Çünkü orada, gürültünün, karmaşanın, beklentilerin arasında kaybolan sen varsın. Kendi sesini bulmak için önce sessizliği dinlemeli, sonra da kendi sesini yükseltmelisin. Kendine ait bir yol çizmek, kendi kimliğini oluşturmak senin elinde. Bu yolda ilerlerken belki zorluklarla karşılaşacaksın, belki de çevrenden tepkiler alacaksın. Ancak unutma ki, bu senin yolun ve senin kimliğin. Kendi sesini bulmak, kendi kimliğini oluşturmak senin en doğal hakkın. Bu yüzden, kendi sesini bulmak için önce sessizliği dinle, sonra da kendi sesini yükselt.

