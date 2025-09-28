Senin Asıl Travman Ne?
Hepimizin geçmişinde iz bırakan olaylar vardır. Bazılarını hatırlarız, bazılarını ise bilinçaltımıza gömeriz. Günlük yaşamımızda verdiğimiz tepkiler, kurduğumuz ilişkiler, hatta kendimize dair hissettiklerimiz bile, farkında olmadığımız derin travmaların izlerini taşıyabilir. Peki senin asıl travman ne? Bu test, bilinçaltının kapılarını aralayarak seni en derin yaralarınla yüzleştirecek.
Hazırsan;
Başlayalım!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi seni en çok rahatsız ederdi?
4. Bir arkadaş grubunda genellikle hangi roldesin?
5. Birini kaybettiğinde ilk hissettiğin şey nedir?
6. Hayatında seni en çok etkileyen şey neydi?
7. Bir hata yaptığında iç sesin sana ne der?
8. Son olarak küçükken kendini en çok ne zaman yalnız hissettin?
Kontrol Travması
Kronik Güvensizlik Travması
Kendini Feda Etme Travması
Kimlik Travması
