Senin Asıl Travman Ne?

Birçok kişi için en büyük travma, 'Ben kimim?' sorusuna kesin ve net bir yanıt verememektir. Bu durum, hayatın karmaşasında, belki ailenin etkisi, belki çevrenin baskısı ya da toplumun beklentileri karşısında, senin gerçekten ne istediğini, neye inandığını unuttuğun anlarda ortaya çıkar. Bu durum, içinde bulunduğun çevreden, ait olduğunu hissettiğin toplumdan ve hatta kendi iç dünyandan kopuk hissetmene neden olabilir. Bu, bir kimlik arayışına, kendini bulma çabasına sürükler seni. Kendi sesini bulmak, kendi gerçeklerini keşfetmek belki zaman alır. Bu süreçte çevrenin gürültüsü, başkalarının beklentileri, toplumun kalıpları arasında kaybolabilirsin. Ancak unutma ki, bu imkânsız bir durum değil. Kendini bulmak için öncelikle sessizliği dinlemeyi öğrenmelisin. Çünkü orada, gürültünün, karmaşanın, beklentilerin arasında kaybolan sen varsın. Kendi sesini bulmak için önce sessizliği dinlemeli, sonra da kendi sesini yükseltmelisin. Kendine ait bir yol çizmek, kendi kimliğini oluşturmak senin elinde. Bu yolda ilerlerken belki zorluklarla karşılaşacaksın, belki de çevrenden tepkiler alacaksın. Ancak unutma ki, bu senin yolun ve senin kimliğin. Kendi sesini bulmak, kendi kimliğini oluşturmak senin en doğal hakkın. Bu yüzden, kendi sesini bulmak için önce sessizliği dinle, sonra da kendi sesini yükselt.