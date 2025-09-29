Osmanlı'da Zehirlenmeden Yaşayabilecek misin?
Hoş geldin… Artık sıradan bir modern insan değilsin. Takvimler 16. yüzyılı gösteriyor ve kendini Osmanlı Sarayı'nın görkemli ama tehlikeli atmosferinde buluyorsun. Entrikalar havada uçuşuyor, herkesin bir yüzü var ama bir de gizli niyeti... Saray mutfağında pişen her yemekte zehir olasılığı, taht kavgaları arasında kim dost kim düşman belli değil. Paşalar, valide sultanlar, cariyeler, iç oğlanları…
Peki sen… bu entrikalarla dolu dünyada zehirlenmeden hayatta kalabilecek misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir Osmanlı sarayında hizmetçisin; yemek sunulmadan önce ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sana bir sandıkta hediye geldi ve hediye hayvan postundan bir kaban. Ne yaparsın?
3. Bir köşkte akşam yemeği var ve sofrada yalnızca tacirlerin getirdiği meyveler duruyor; sen hangisini seçersin?
4. Bir düşman seninle konuşmak istiyor, yanında da ikramlık bir küçük kutu şekerleme getiriyor; sen kabul eder misin?
5. Saray mutfağında yeni bir baharat kullanacaklar, adı bilinmiyor; önerin nedir?
6. Haremde dedikodular kulağına geldi: Biri seni kıskanıyor. Ne yaparsın?
7. Peki sarayda sana en yakın olan kişiye çok güvenir misin?
8. Son olarak sana bir kese altın geldi, yanında da bir şerbet. Ne düşünürsün?
Sarayda hayatta kaldın! (Şimdilik...)
Ne yazık ki seni mutfaktan gelen o güzel koku cezbetti…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın