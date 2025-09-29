Osmanlı'da Zehirlenmeden Yaşayabilecek misin?

Hoş geldin… Artık sıradan bir modern insan değilsin. Takvimler 16. yüzyılı gösteriyor ve kendini Osmanlı Sarayı'nın görkemli ama tehlikeli atmosferinde buluyorsun. Entrikalar havada uçuşuyor, herkesin bir yüzü var ama bir de gizli niyeti... Saray mutfağında pişen her yemekte zehir olasılığı, taht kavgaları arasında kim dost kim düşman belli değil. Paşalar, valide sultanlar, cariyeler, iç oğlanları…

Peki sen… bu entrikalarla dolu dünyada zehirlenmeden hayatta kalabilecek misin?