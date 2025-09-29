onedio
Osmanlı'da Zehirlenmeden Yaşayabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
29.09.2025 - 14:04

Hoş geldin… Artık sıradan bir modern insan değilsin. Takvimler 16. yüzyılı gösteriyor ve kendini Osmanlı Sarayı'nın görkemli ama tehlikeli atmosferinde buluyorsun. Entrikalar havada uçuşuyor, herkesin bir yüzü var ama bir de gizli niyeti... Saray mutfağında pişen her yemekte zehir olasılığı, taht kavgaları arasında kim dost kim düşman belli değil. Paşalar, valide sultanlar, cariyeler, iç oğlanları… 

Peki sen… bu entrikalarla dolu dünyada zehirlenmeden hayatta kalabilecek misin?

1. Bir Osmanlı sarayında hizmetçisin; yemek sunulmadan önce ne yaparsın?

2. Sana bir sandıkta hediye geldi ve hediye hayvan postundan bir kaban. Ne yaparsın?

3. Bir köşkte akşam yemeği var ve sofrada yalnızca tacirlerin getirdiği meyveler duruyor; sen hangisini seçersin?

4. Bir düşman seninle konuşmak istiyor, yanında da ikramlık bir küçük kutu şekerleme getiriyor; sen kabul eder misin?

5. Saray mutfağında yeni bir baharat kullanacaklar, adı bilinmiyor; önerin nedir?

6. Haremde dedikodular kulağına geldi: Biri seni kıskanıyor. Ne yaparsın?

8. Son olarak sana bir kese altın geldi, yanında da bir şerbet. Ne düşünürsün?

Sarayda hayatta kaldın! (Şimdilik...)

Tebrikler! Zekan, temkinliliğin ve doğru insanlara güvenmen sayesinde entrika dolu saray hayatında hayatta kalmayı başardın. Yemeğini önce başkasına tattırmak, gümüş kaşıkla zehiri test etmek gibi ince ayrıntıları atlamadın. Ancak dikkatli ol, bir sonraki iftarda kaşığın ucundaki şey kaderin olabilir...

Ne yazık ki seni mutfaktan gelen o güzel koku cezbetti…

Ne yazık ki seni mutfaktan gelen o güzel koku cezbetti… Güvendiğin biri seni sırtından bıçaklamadı ama içine birkaç damla zehir damlattı. Belki de fazla açık konuştun, belki de yanlış sofrada oturdun. Her ne olduysa, son yemeğin saray mutfağından çıktı.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
