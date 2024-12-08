Kendine Yabancılaştın mı?
Kendine Yabancılaştın mı?
Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Kendinize ne kadar yakınsınız? Kendinize ne kadar yabancılaşıyorsunuz? İşte bu noktada, kendi iç dünyanızla aranızdaki mesafeyi belirlemek, kendinizi daha iyi tanıyabilmeniz için önemli bir adım olacaktır. Kendinizi tanımanın ve kendinize yakınlaşmanın yollarını aramak, belki de hayatınızdaki en önemli macera olabilir. Kendinizi tanıdıkça, hayatınızdaki diğer tüm ilişkiler de daha anlamlı ve tatmin edici hale gelebilir.
Sen kendine yabancılaştın mı?
Haydiii!
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Sen kendine yabancılaşmış birisin!
Sen kendine yabancılaşmamışsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Sen kendine yabancılaşmamışsın!
bos biraksaniz da yabancisiniz diyor moruk
yabanci degilim moruk