Kendine Yabancılaştın mı?

Sen kendine yabancılaşmış birisin! Hani bazen insanlar, dışarıdaki dünyada o kadar çok kaybolurlar ki, iç dünyalarını unuturlar ya, işte sen de tam olarak böyle bir noktadasın. Sanki bir zamanlar seni tanıdığım o insanla bir bağım kalmamış gibi. Hangi duyguların seni harekete geçiriyordu, hangi düşünceler seni şekillendiriyordu, bunlar artık senin için yabancı hale gelmiş gibi. Bir zamanlar bildiğim o gerçek sen, kaybolmuş ve yerine sadece bir boşluk kalmış. Yavaş yavaş, belki farkında olmadan, hayatının akışına kapıldın. Çevrendeki insanlar, toplumun beklentileri, başarısızlıklar, korkular, kayıplar… Bunlar seni öyle bir sarhoş etti ki, kendi iç sesini duymayı unuttun. Her gün bir adım daha uzaklaştın kendinden. Sanki seni tanıyan tek kişi o eski senken, şimdi o eski senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini ya da ne istediğini bile bilmiyorsun. Kendinle konuştuğunda, o eski tanıdık duygular yok. Bir zamanlar seni heyecanlandıran şeyler, seni mutlu eden anlar, artık sadece bir hatıra gibi… Kendini keşfetme yolculuğunda, kim olduğunu unuttun. Belki de başkalarının seni nasıl görmesini istedin, belki de hep başkalarına göre şekillendirdin kendini. Ama bir zamanlar sana ait olan tutkular, rüyalar, değerler şimdi yavaşça silinip gitmiş gibi. Bir süre sonra da kendini neye inandığını, neyi savunduğunu, neyi sevdiğini bilmeden yaşamaya başladın. O kadar uzaklaştın ki, sanki bir yabancı gibi bakıyorsun aynadaki yansımanıza. Hangi hatalarını, hangi zaaflarını, hangi gücünü sahiplenmeni unutmuşsun.