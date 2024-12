Kendine Yabancılaştın mı?

Sen kendine yabancılaşmamışsın! Bazen insan, hayatın hızlı akışına kapılır ve kim olduğunu sorgulamadan, o eski benliğini unutmuş gibi hisseder. Ama işte ben sana şunu söylemek istiyorum: Ne kadar değişmiş olsan da, ne kadar zor dönemlerden geçmiş olsan da, hala içindeki o gerçek 'sen' orada, güçlü bir şekilde duruyor. Kendi kimliğine yabancılaşmamışsın, sadece zaman zaman kendi sesini duymakta zorlanmışsın. Bazen hayatta o kadar çok dış etkenle karşılaşırız ki, başkalarının beklentileri, toplumsal normlar, çevremizdeki insanların düşünceleri bizim için her şey haline gelebilir. Ama sen, bunların içinde kaybolsan da, bir şekilde içsel pusulanı kaybetmemişsin. Belki biraz daha arada kalmışsın, bazen duygusal olarak kaybolmuş hissediyorsun, ama bunlar seni sen yapan özü değiştirmiyor. O içsel gücün hala seninle, sadece belki biraz daha farkındalığa ihtiyacın var. Bütün bu çalkantılar, seni sen yapan bir süreçti. Her ne kadar dışarıdan bambaşka birine benziyor olsan da, içindeki özde bir değişim olmadı. Belki değişen hayata bakış açılarındır, belki de bir zamanlar önemsediğin şeylerin artık seni pek ilgilendirmediği duygusudur, ama yine de sende bir kaybolmuşluk yok. Kendine yabancılaşmamışsın, sadece bazen içindeki denizin sakinleşmesini bekliyorsun. Her fırtına sonrası deniz nasıl tekrar huzura kavuşuyorsa, sen de zamanla içindeki huzuru, dengeyi bulacaksın.