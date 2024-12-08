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Kendine Yabancılaştın mı?

Kendine Yabancılaştın mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.12.2024 - 16:01

Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Kendinize ne kadar yakınsınız? Kendinize ne kadar yabancılaşıyorsunuz? İşte bu noktada, kendi iç dünyanızla aranızdaki mesafeyi belirlemek, kendinizi daha iyi tanıyabilmeniz için önemli bir adım olacaktır. Kendinizi tanımanın ve kendinize yakınlaşmanın yollarını aramak, belki de hayatınızdaki en önemli macera olabilir. Kendinizi tanıdıkça, hayatınızdaki diğer tüm ilişkiler de daha anlamlı ve tatmin edici hale gelebilir. 

Sen kendine yabancılaştın mı?

Haydiii!

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Sen kendine yabancılaşmış birisin!

Sen kendine yabancılaşmış birisin! Hani bazen insanlar, dışarıdaki dünyada o kadar çok kaybolurlar ki, iç dünyalarını unuturlar ya, işte sen de tam olarak böyle bir noktadasın. Sanki bir zamanlar seni tanıdığım o insanla bir bağım kalmamış gibi. Hangi duyguların seni harekete geçiriyordu, hangi düşünceler seni şekillendiriyordu, bunlar artık senin için yabancı hale gelmiş gibi. Bir zamanlar bildiğim o gerçek sen, kaybolmuş ve yerine sadece bir boşluk kalmış. Yavaş yavaş, belki farkında olmadan, hayatının akışına kapıldın. Çevrendeki insanlar, toplumun beklentileri, başarısızlıklar, korkular, kayıplar… Bunlar seni öyle bir sarhoş etti ki, kendi iç sesini duymayı unuttun. Her gün bir adım daha uzaklaştın kendinden. Sanki seni tanıyan tek kişi o eski senken, şimdi o eski senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini ya da ne istediğini bile bilmiyorsun. Kendinle konuştuğunda, o eski tanıdık duygular yok. Bir zamanlar seni heyecanlandıran şeyler, seni mutlu eden anlar, artık sadece bir hatıra gibi… Kendini keşfetme yolculuğunda, kim olduğunu unuttun. Belki de başkalarının seni nasıl görmesini istedin, belki de hep başkalarına göre şekillendirdin kendini. Ama bir zamanlar sana ait olan tutkular, rüyalar, değerler şimdi yavaşça silinip gitmiş gibi. Bir süre sonra da kendini neye inandığını, neyi savunduğunu, neyi sevdiğini bilmeden yaşamaya başladın. O kadar uzaklaştın ki, sanki bir yabancı gibi bakıyorsun aynadaki yansımanıza. Hangi hatalarını, hangi zaaflarını, hangi gücünü sahiplenmeni unutmuşsun.

Sen kendine yabancılaşmamışsın!

Sen kendine yabancılaşmamışsın! Bazen insan, hayatın hızlı akışına kapılır ve kim olduğunu sorgulamadan, o eski benliğini unutmuş gibi hisseder. Ama işte ben sana şunu söylemek istiyorum: Ne kadar değişmiş olsan da, ne kadar zor dönemlerden geçmiş olsan da, hala içindeki o gerçek 'sen' orada, güçlü bir şekilde duruyor. Kendi kimliğine yabancılaşmamışsın, sadece zaman zaman kendi sesini duymakta zorlanmışsın. Bazen hayatta o kadar çok dış etkenle karşılaşırız ki, başkalarının beklentileri, toplumsal normlar, çevremizdeki insanların düşünceleri bizim için her şey haline gelebilir. Ama sen, bunların içinde kaybolsan da, bir şekilde içsel pusulanı kaybetmemişsin. Belki biraz daha arada kalmışsın, bazen duygusal olarak kaybolmuş hissediyorsun, ama bunlar seni sen yapan özü değiştirmiyor. O içsel gücün hala seninle, sadece belki biraz daha farkındalığa ihtiyacın var. Bütün bu çalkantılar, seni sen yapan bir süreçti. Her ne kadar dışarıdan bambaşka birine benziyor olsan da, içindeki özde bir değişim olmadı. Belki değişen hayata bakış açılarındır, belki de bir zamanlar önemsediğin şeylerin artık seni pek ilgilendirmediği duygusudur, ama yine de sende bir kaybolmuşluk yok. Kendine yabancılaşmamışsın, sadece bazen içindeki denizin sakinleşmesini bekliyorsun. Her fırtına sonrası deniz nasıl tekrar huzura kavuşuyorsa, sen de zamanla içindeki huzuru, dengeyi bulacaksın.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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cansu ersan

Sen kendine yabancılaşmamışsın!

comolokkopapichulo

bos biraksaniz da yabancisiniz diyor moruk