Senin Karakterin Aslında Hangi Burcu Yansıtıyor?

Sen Boğa burcunu yansıtıyorsun! İçindeki güven ve konfor ihtiyacı, her halinden belli oluyor. Hayatın senin için bir istikrar ve denge meselesi; her şeyin sağlam temeller üzerinde durması gerektiğini düşünüyorsun. Ani değişimlerden ve belirsizlikten kaçınan bir yapın var; senin için güvenli ve rahat bir zemin, başarıya giden yolun temelidir. Sabırlı, kararlı ve tutkulu bir insansın, bir kez bir hedef belirlediğinde o hedefe ulaşmak için her şeyi göze alabilirsin. Kimse seni acele ettiremez; çünkü sen, ne yaparsan yap, onu en iyi şekilde yapmayı tercih ediyorsun. Bir işin ya da ilişkinin sağlam temellere dayandığından emin olduktan sonra adım atarsın. Bu tutkulu ve kararlı yaklaşımın, seni zor zamanlarda bile ayakta tutar ve seni çevrendekilere güven veren bir lider yapar. Bir şeyin değerini tam olarak kavrayana kadar sabırla uğraşır, o zaman o değeri her yönüyle içselleştirirsin. İnsanlar seni sakin ve kararlı biri olarak tanıyabilirler, ama senin içinde güçlü bir arzuyu, bir şeylere ulaşma tutkusunu hissedebilirsin. Boğa burcu, güzelliklere, lükse ve rahatlığa olan düşkünlüğüyle de bilinir; sen de hayatın tadını çıkarırken, kendini fiziksel ve ruhsal olarak rahat hissetmeye özen gösterirsin. Ama unutma, güven ve konfor senin için ne kadar önemli olsa da, bazen küçük bir risk almanın, hayatın yeniliklerini kucaklamanın da seni daha da büyütebileceğini unutmamalısın.