Senin Karakterin Aslında Hangi Burcu Yansıtıyor?
Senin Karakterin Aslında Hangi Burcu Yansıtıyor?
Kendi burcunuzun özelliklerini taşıyor olabilirsiniz, ama belki de karakterinizin derinliklerinde tamamen farklı bir burç yatıyor olabilir. Biraz eğlence, biraz merak ve biraz da bilgi ile dolu bu testte, belki de kendi burcunuz dışında başka bir burcun özelliklerini taşıdığınızı fark edeceksiniz.
Sen hangi burcu yansıtıyorsun?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İş veya okul hayatında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
4. Bir arkadaşın seni tanıtırken hangi özelliklerini vurgular?
5. Bir grup ortamında nasıl bir rol üstlenirsin?
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6. Kariyerinle ilgili nasıl bir yol izlersin?
7. Kendini en rahat nerede hissediyorsun?
8. Son olarak sahip olduğun her özelliği seviyor musun?
Sen Koç burcunu yansıtıyorsun!
Sen Boğa burcunu yansıtıyorsun!
Sen Yengeç burcunu yansıtıyorsun!
Sen Aslan burcunu yansıtıyorsun!
Sen Akrep burcunu yansıtıyorsun!
Sen Yay burcunu yansıtıyorsun!
Sen Balık burcunu yansıtıyorsun!
Sen Başak burcunu yansıtıyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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