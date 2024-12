Psikolojik takıntılılık seviyeni söylüyoruz!

Takıntılılık seviyen oldukça yüksek. Hayatında bazen en önemsiz gibi görünen şeyler bile senin için çok büyük bir anlam taşıyor. Küçük detaylar, senin için dev bir meseleye dönüşebiliyor; bu, hem çevrendeki insanlara hem de hayatın sana sunduğu her şeye karşı gösterdiğin aşırı hassasiyetle bağlantılı. İnsanların söyledikleri, yaptıkları ya da sadece sana bakış açıları bile seni derinden etkileyebiliyor. Bu durum, sana genellikle sürekli bir içsel gerginlik yaratıyor. Birinin küçük bir yorumu ya da bir olayın basit bir yönü, günlerce zihnini meşgul edebiliyor. Bazen bu kadar hassas olmak, senin için zorlayıcı olabiliyor çünkü etrafındaki her şey senin üzerinde çok fazla baskı oluşturabiliyor. İnsanların söyledikleri ya da yaptıkları küçük bir hareket, senin ruh halini değiştirebilir, bazen de bu seni duygusal olarak yoruyor. Her şeyin, en küçük ayrıntısına kadar, büyük bir anlam taşıması seni zaman zaman tüketiyor, ama aynı zamanda hayatın her anını derinlemesine hissetmene de olanak tanıyor. Ne yazık ki, bu hassasiyet seni her zaman savunmasız bırakabiliyor ve bazı durumlarda olumsuz etkilerle karşılaşmana sebep olabiliyor.