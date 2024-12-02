Psikolojik Takıntılılık Seviyeni Söylüyoruz!
Psikolojik Takıntılılık Seviyeni Söylüyoruz!
Belki de her gün yaptığınız, sizin için vazgeçilmez olan bazı eylemler, aslında birer psikolojik takıntı olabilir. Kahvenizi her sabah aynı fincanda içmek, evden çıkarken kapıyı üç kez kontrol etmek, sürekli aynı marka giysileri tercih etmek... Bunlar hepimizin hayatında yer eden, belki de farkında olmadan yaptığımız eylemler. Ancak, bu tür davranışlar bazen bir psikolojik takıntıya dönüşebilir.
Psikolojik takıntılılık seviyeni söylüyoruz!
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir iş ya da görevde bir hata yapmış olsan, onu düzeltene kadar sürekli olarak düşünür müsün?
4. Evindeki eşyaların düzeniyle ilgili ne kadar takıntılısın?
5. Birinin sana söylediklerinden şüphelenip, sürekli olarak bu söyledikleri üzerinde mi düşünürsün?
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6. Bir plan yapmadan önce, her detayını önceden mi düşünürsün?
7. Bir ilişkiyi bitirirken sen mi ayrılmak istersin yoksa onun mu ayrılmasını beklersin?
8. Son olarak duygularını gizler misin?
Takıntılılık seviyen düşük!
Takıntılılık seviyen orta!
Takıntılılık seviyen yüksek!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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