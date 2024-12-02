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Psikolojik Takıntılılık Seviyeni Söylüyoruz!

Psikolojik Takıntılılık Seviyeni Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
02.12.2024 - 13:01

Belki de her gün yaptığınız, sizin için vazgeçilmez olan bazı eylemler, aslında birer psikolojik takıntı olabilir. Kahvenizi her sabah aynı fincanda içmek, evden çıkarken kapıyı üç kez kontrol etmek, sürekli aynı marka giysileri tercih etmek... Bunlar hepimizin hayatında yer eden, belki de farkında olmadan yaptığımız eylemler. Ancak, bu tür davranışlar bazen bir psikolojik takıntıya dönüşebilir.

Psikolojik takıntılılık seviyeni söylüyoruz!

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir iş ya da görevde bir hata yapmış olsan, onu düzeltene kadar sürekli olarak düşünür müsün?

3. Bir iş ya da görevde bir hata yapmış olsan, onu düzeltene kadar sürekli olarak düşünür müsün?

4. Evindeki eşyaların düzeniyle ilgili ne kadar takıntılısın?

4. Evindeki eşyaların düzeniyle ilgili ne kadar takıntılısın?

5. Birinin sana söylediklerinden şüphelenip, sürekli olarak bu söyledikleri üzerinde mi düşünürsün?

5. Birinin sana söylediklerinden şüphelenip, sürekli olarak bu söyledikleri üzerinde mi düşünürsün?
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6. Bir plan yapmadan önce, her detayını önceden mi düşünürsün?

6. Bir plan yapmadan önce, her detayını önceden mi düşünürsün?

7. Bir ilişkiyi bitirirken sen mi ayrılmak istersin yoksa onun mu ayrılmasını beklersin?

7. Bir ilişkiyi bitirirken sen mi ayrılmak istersin yoksa onun mu ayrılmasını beklersin?

8. Son olarak duygularını gizler misin?

Takıntılılık seviyen düşük!

Senin takıntılılık seviyen oldukça düşük. Hayatında başka insanların düşünceleri veya beklentileri senin için pek belirleyici değil. Genellikle, çevrendeki insanların söyledikleri ya da toplumun dayattığı normlar seni fazla etkilemiyor. Kendi iç dünyanda, kendi hislerine, isteklerine ve arzularına göre yaşamayı tercih ediyorsun. Bu da seni özgür, bağımsız ve bazen başkalarıyla uyumsuz kılabiliyor. Başkalarının seninle ilgili ne düşündüğü veya ne söylediği, senin yaşam tarzını pek şekillendirmiyor; çünkü öncelikli olarak kendi duygularını ve kararlarını ön planda tutuyorsun. Belki de bazen bu, senin için daha rahatlatıcı bir yol olabilir ama başkaları bu yaklaşımını zaman zaman yanlış anlayabilir. Ancak sen, kendi doğrularınla ve kendine ait bir yol haritasıyla ilerlemeyi daha önemli görüyorsun.

Takıntılılık seviyen orta!

Takıntılılık seviyen orta düzeyde. Yani, genellikle çevrendeki insanların fikirleri ya da yorumları seni doğrudan etkilemiyor, ama değer verdiğin, sana yakın olan kişilerin düşüncelerine karşı duyarlısın. Bu kişilerin söyledikleri, senin için daha fazla anlam taşıyor, çünkü onların görüşlerine değer veriyorsun ve ilişkilerin sana önemli. Bu nedenle, zaman zaman onların düşüncelerini fazlasıyla kafana takabiliyor, bu da seni içsel olarak zorlayabiliyor. Bu durum bazen seni incitiyor, çünkü beklemediğin bir eleştiri veya yorum, duygusal olarak seni sarsabiliyor. Diğer yandan, bu tür durumlar bazen canını acıtsa da, seni farklı bir bakış açısına yönlendirebilir. Bu acı, bir tür farkındalık yaratıyor ve kendini daha iyi anlamana, bazı konularda daha derin düşünmene yol açabiliyor. Yani, bu takıntılılık hali, hem seni zorlayabilen bir yan taşıyor, hem de büyüme ve gelişme için bir fırsat sunuyor.

Takıntılılık seviyen yüksek!

Takıntılılık seviyen oldukça yüksek. Hayatında bazen en önemsiz gibi görünen şeyler bile senin için çok büyük bir anlam taşıyor. Küçük detaylar, senin için dev bir meseleye dönüşebiliyor; bu, hem çevrendeki insanlara hem de hayatın sana sunduğu her şeye karşı gösterdiğin aşırı hassasiyetle bağlantılı. İnsanların söyledikleri, yaptıkları ya da sadece sana bakış açıları bile seni derinden etkileyebiliyor. Bu durum, sana genellikle sürekli bir içsel gerginlik yaratıyor. Birinin küçük bir yorumu ya da bir olayın basit bir yönü, günlerce zihnini meşgul edebiliyor. Bazen bu kadar hassas olmak, senin için zorlayıcı olabiliyor çünkü etrafındaki her şey senin üzerinde çok fazla baskı oluşturabiliyor. İnsanların söyledikleri ya da yaptıkları küçük bir hareket, senin ruh halini değiştirebilir, bazen de bu seni duygusal olarak yoruyor. Her şeyin, en küçük ayrıntısına kadar, büyük bir anlam taşıması seni zaman zaman tüketiyor, ama aynı zamanda hayatın her anını derinlemesine hissetmene de olanak tanıyor. Ne yazık ki, bu hassasiyet seni her zaman savunmasız bırakabiliyor ve bazı durumlarda olumsuz etkilerle karşılaşmana sebep olabiliyor.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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