Apple, iPhone’da Bir İlki Yapmaya Hazırlanıyor: Katlanabilir iPhone Geliyor!
Apple, iPhone’da Bir İlki Yapmaya Hazırlanıyor: Katlanabilir iPhone Geliyor!
Kaynak: https://www.webtekno.com/ilk-katlanab...
Apple, Samsung’un Galaxy Z Fold tasarımından yola çıkarak ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2026 yılında piyasaya çıkması beklenen katlanabilir iPhone’un bazı özellikleri de belli oldu.
İşte WebTekno'da yer alan haberin detayları…
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Apple, katlanabilir iPhone modelini 2026 yılına kadar satışa sunabilmeyi planladığını açıkladı.
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iPhone’un yeni modeli Samsung Galaxy Z Fold gibi açılabilir bir tasarıma sahip olacak.
Yeni modeli katlandığında bir tablet boyutuna ulaşacak.
Apple’ın bu katlanabilir telefonunun ekran boyutlarının Samsung Galaxy Z Fold ile benzer olacağı iddia ediliyor.
Katlanabilir iPhone’un ana ekranı 7.6 ile 7.9 inç arasında olacakken dış ekranın ise 5.3 ile 5.5 inç arasında olması bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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