9 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ikili ilişkilerini yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Bir süredir uzaklaşma hissi ve değişim arzusu ile dolu olabilirsin. İşte bunu ortaya çıkarmak ve hislerin doğrultusunda biraz da umursamaz bir şekilde hareket etmenin tam zamanı. Güneş ve Chiron arasındaki kare açı sana yol gösterecek. İstediğini yapmak istemediğin yolda ise sevdiklerin pahasına bile olsa yürümemek konusunda cesur olacaksın.

Hayatını ve kendini önceliklendireceksin. Belki de ne istediğini düşünmelisin, bir süre. Sosyal çevrenden, ailenden ve partnerinden ne istiyorsun? Hatta sen ilişkilerinde ne kadar fedakarlık yapıyorsun ve karşı taraf senin için neleri göze alıyor düşüneceksin. Böylece hayal kırıklıklarına fırsat vermeksizin kendine bir koruma alanı geliştireceksin.

Manevi anlamda güçlendikçe profesyonel başarın da artacak. Kendine her zamankinden çok daha fazla güveneceksin artık. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...