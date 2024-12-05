Farkında Olmadığın Gizli Gücün Ne?
Farkında Olmadığın Gizli Gücün Ne?
Hayatımızı normla ve sade yaşarken aslında fark etmediğim ve kendimizle ilgili bilmediğimiz birçok şey olabilir. Sen kendini ne kadar tanıyorsun? Belki içinde bir yerlerde senin bile bilmediğin gizli bir özelliğin olabilir.
Farkında olmadığın gizli gücün ne?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi durumu daha çok tercih edersin?
4. Kendini en çok nasıl tanımlarsın?
5. En çok hangi konuda kendini güçlü hissedersin?
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6. En çok hangi tür kitapları tercih edersin?
7. Birine yardım etmek sana iyi hissettirir mi?
8. Çevrendeki insanlar sence neden senin yanında?
9. Sevdiklerin için her şeyi yapabilecek biri misin?
10. Son olarak insanlarla nasıl ilişki kurarsın?
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Sezgisel Zeka
Mantıklı Düşünme
Cesaret ve Maceracılık
Empatik Bağ Kurma
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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