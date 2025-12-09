Kendi Dudağın İçin Doğru Lip-Combo’yu Nasıl Bulacağını Anlatıyoruz!

Dudak kalemi, lip-combo’nun en kritik kısmı. İnce dudaklara sahipsen, dudak çizgisinin hemen dışından hafif bir overline efekti dudaklarını doğal şekilde dolgun gösterir. Dolgun dudaklarda ise tam çizgi üzerinden hafif bir çerçeve hat netliği verir. Çok sert çizgiler dudakları yapay gösterebileceği için yumuşak uçlu, kolay dağılan bir kalem tercih etmen daha iyi bir sonuç verir.

Unutma, dudak çizgisinin en yüksek noktası olan cupid’s bow bölgesine hafif bir “V” gölgesi yapmak, dudaklara anında şekil verir.