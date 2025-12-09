Kendi Dudağın İçin Doğru Lip-Combo’yu Nasıl Bulacağını Anlatıyoruz!
Herkesin mükemmel bir 'lip combo' arayışı vardır… Ama işin sırrı “Hangi ürünler moda?” değil, senin dudak yapın, dudak rengine uyum, yüz hatların ve istediğin etkidir. Doğru kombin yapıldığında dudaklar sadece daha dolgun görünmez; tüm makyajın çok daha uyumlu, yumuşak ve doğal durur. Şimdi gel, kendi dudak tipine göre nasıl doğru lip-combo seçeceğini adım adım anlatalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dudak şekline göre çerçeve belirlemelisin.
Dudak alt tonuna uygun renk seçmelisin.
Daha dolgun görünüm için çift ürün tekniğini kullanmalısın.
İnce dudaklarda daha aydınlık, dolgun dudaklarda daha dengeli tonlar seçmelisin.
Dudak dokuna göre bitiş türü seçmelisin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oranları doğru ayarlayarak profesyonel bir görünüm elde edebilirsin.
Denge Kuralı ile yüz hatlarına uygun kombini bulmalısın.
Dudak bakımını ihmal etmemelisin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın