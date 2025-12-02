Kaza Öncesi Son Sözleri Gündem Oldu: Ünlü Fenomen BikerGirl Geçirdiği Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Motosikletiyle seyir halinde olan Ramírez, iki araç arasından geçmeye çalıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybetti. Önce bir otomobile çarpan fenomen, ardından yola düşerek bir kamyonun tekerleklerinin altında kaldı. Ünlü fenomen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ulaştırma yetkilisi Jahir Andrés Castellanos Prada, kazanın öncelikli sebebinin motosiklet sürücüsünün iki araç arasında tehlikeli bir şekilde ilerlemesi olabileceğini belirtirken, olayın çok yönlü bir soruşturmaya tabi olduğunu açıkladı. Savcılık, kazanın kesin nedenini belirlemek için tanık ifadeleri, MOBESE görüntüleri ve diğer kanıtları detaylı bir şekilde incelemeye aldı.