Kaza Öncesi Son Sözleri Gündem Oldu: Ünlü Fenomen BikerGirl Geçirdiği Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 09:08 Son Güncelleme: 02.12.2025 - 09:34

Sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunan ve Bikergirl lakabıyla tanınan motosiklet fenomeni Karen Sofía Quiroz Ramírez, Floridablanca yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Ramírez'in ölümünden sadece saatler önce yaptığı, kazayı öngördüğü düşünülen paylaşım ise sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre olay, Çarşamba günü Bogotá'nın kuzeyindeki Floridablanca kasabası yakınlarında meydana geldi.

Motosikletiyle seyir halinde olan Ramírez, iki araç arasından geçmeye çalıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybetti. Önce bir otomobile çarpan fenomen, ardından yola düşerek bir kamyonun tekerleklerinin altında kaldı. Ünlü fenomen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ulaştırma yetkilisi Jahir Andrés Castellanos Prada, kazanın öncelikli sebebinin motosiklet sürücüsünün iki araç arasında tehlikeli bir şekilde ilerlemesi olabileceğini belirtirken, olayın çok yönlü bir soruşturmaya tabi olduğunu açıkladı. Savcılık, kazanın kesin nedenini belirlemek için tanık ifadeleri, MOBESE görüntüleri ve diğer kanıtları detaylı bir şekilde incelemeye aldı.

Kazadan önceki son paylaşımı ‘kehanet’ gibi!

Motosiklet tutkunu fenomen, son paylaşımında genellikle sürüş esnasında taktığı gözlüklerini kaybettiğini belirterek, 'Umarım çarpışmam çünkü gözlüğüm olmadan sürüyorum' ifadelerini kullanmıştı. Bu cümlenin, kazadan hemen önce gelmesi, takipçileri tarafından kehanet olarak yorumlandı.

