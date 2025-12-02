Kaza Öncesi Son Sözleri Gündem Oldu: Ünlü Fenomen BikerGirl Geçirdiği Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunan ve Bikergirl lakabıyla tanınan motosiklet fenomeni Karen Sofía Quiroz Ramírez, Floridablanca yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Ramírez'in ölümünden sadece saatler önce yaptığı, kazayı öngördüğü düşünülen paylaşım ise sevenlerini yasa boğdu.
Edinilen bilgilere göre olay, Çarşamba günü Bogotá'nın kuzeyindeki Floridablanca kasabası yakınlarında meydana geldi.
Kazadan önceki son paylaşımı ‘kehanet’ gibi!
