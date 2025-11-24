onedio
Kasım Ayı Bitmeden Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?

miray soysal
24.11.2025 - 20:01

Kasım, yılın en hüzünlü ama en romantik ayı… İçine biraz melankoli, biraz huzur saklar. Peki bu ayın ruhuna en çok hangi şarkı eşlik etmeli? Belki yavaş bir akustik, belki içini ısıtan bir pop melodisi… 

Testi çöz, Kasım bitmeden dinlemen gereken o özel şarkıyı öğren👇🏻

1. İlk sorumuzla başlayalım! Sonbahar rotanı seç. Nereye gitmek isterdin?

2. Bu fotoğraf sana ne hissettiriyor?

3. Bu sonbahar fotolarından birini seç bakalım!

4. Bu mevsimin insanı olduğunu söyleyebilir misin?

5. Çok üzgün olduğun zamanlarda duygu durumunu çevrendekilere belli eder misin?

6. Yaşadığım olaylara karşı genellikle...

7. Peki, çayını hangi bardakta içmeyi tercih ediyorsun?

8. Son olarak, bak bakalım bu fotoğrafa...

Guns N' Roses - November Rain

Sandy Denny - Late November

Gorillaz - November Has Come - Demon Days

