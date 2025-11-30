onedio
Kars'taki Araç Sayısının Nüfusa Oranı Görenleri Şaşırtıyor

Hakan Karakoca
30.11.2025 - 22:15

TÜİK verileri, Kars’ta ilginç bir durumu ortaya çıkardı. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı kent merkezinde araç sayısı 54 binin üzerine çıktı. Neredeyse iki kişiye bir aracın düştüğü şehirde, park yeri bulmak büyükşehirlerdeki kadar zor hale geldi.

İki kişiye bir araç düşüyor.

Büyükşehirlerde hızla artan araç sayısının yıllardır çözülemeyen trafik sorununu büyütmesi bilinen bir durumken, küçük şehirlerde görülen tablo da artık şaşırtıcı bir hâl almaya başladı.

TÜİK verilerine göre, merkez nüfusu yaklaşık 100 bin olan Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısının 54 bini aşması, kişi başına düşen araç oranını ciddi biçimde yükselterek kenti adeta büyükşehirlere yaklaşan bir seviyeye taşıdı.

Şehirde park yeri bulunamıyor.

Son verilere göre, Ekim ayında Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 138’e ulaştı. Bu rakam, merkez nüfusuyla kıyaslandığında kentte neredeyse her iki kişiden birine bir araç düştüğünü gösteriyor. Bu yoğunluk, özellikle merkezde park yeri bulmayı zorlaştırırken trafik akışını da olumsuz etkiliyor.

İşlek caddelerde sürücüler uygun park alanı bulmakta zorlanıyor; gelişigüzel bırakılan araçlar ve çift sıra parklar trafiği iyice sıkıştırıyor. Park sorununun önüne geçmek için bazı vatandaşların cadde ve sokaklara duba ya da çeşitli malzemeler yerleştirerek kendilerine özel alan yaratmaya çalışması ise kentte başka bir karmaşaya yol açıyor.

Ağrı, Iğdır ve Ardahan, Kars'ı takip eden şehirler...

Kars’ın, bölgedeki diğer illere kıyasla araç sayısında açık ara öne çıkması da dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre Kars 54 bin 138 araçla ilk sırada yer alırken, onu 36 bin 501 araçla Ağrı, 33 bin 238 araçla Iğdır ve 22 bin 33 araçla Ardahan izliyor.

Artan araç yoğunluğunun yol açtığı trafik ve otopark sorunlarına çözüm üretmek için yetkililerin yeni adımlar atması bekleniyor. Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Kars, şimdi de araç-nüfus oranındaki bu çarpıcı tabloyla gündemdeki yerini koruyor.

