Kars'taki Araç Sayısının Nüfusa Oranı Görenleri Şaşırtıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki kişiye bir araç düşüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şehirde park yeri bulunamıyor.
Ağrı, Iğdır ve Ardahan, Kars'ı takip eden şehirler...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın