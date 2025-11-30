Kars'taki Araç Sayısının Nüfusa Oranı Görenleri Şaşırtıyor

Son verilere göre, Ekim ayında Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 138’e ulaştı. Bu rakam, merkez nüfusuyla kıyaslandığında kentte neredeyse her iki kişiden birine bir araç düştüğünü gösteriyor. Bu yoğunluk, özellikle merkezde park yeri bulmayı zorlaştırırken trafik akışını da olumsuz etkiliyor.

İşlek caddelerde sürücüler uygun park alanı bulmakta zorlanıyor; gelişigüzel bırakılan araçlar ve çift sıra parklar trafiği iyice sıkıştırıyor. Park sorununun önüne geçmek için bazı vatandaşların cadde ve sokaklara duba ya da çeşitli malzemeler yerleştirerek kendilerine özel alan yaratmaya çalışması ise kentte başka bir karmaşaya yol açıyor.