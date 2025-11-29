onedio
Karakterine Göre Hangi Gün Temizlik Yapmalısın?

miray soysal
miray soysal
29.11.2025 - 11:31

Temizlik yapmak kimine göre terapi gibidir, kimine göre ise sonsuza kadar ertelenecek bir görev!  Peki hiç düşündün mü, belki de temizlikten değil, yanlış günde temizlik yapmaktan yoruluyorsun? 

Hazırsan, karakterine göre en doğru temizlik gününü bulalım ve işleri hem kolay hem keyifli hale getirelim!

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Misafir geleceği zaman nasıl temizlik yaparsın?

3. Çamaşırları nasıl asıyorsun?

4. Kalabalık ortamlarda bulunmayı sever misin?

5. Her sabah uyanır uyanmaz yatağını topluyor musun?

6. Peki, dağınıklık seni ne kadar rahatsız eder?

7. Genel olarak sabırlı biri olduğunu söyleyebilir misin?

8. Son olarak, hangisi sana daha çok uyuyor?

Pazartesi!

Sen tam bir 'işi başında bitiren'sin. Senin için yeni bir hafta, tertemiz bir sayfa demek ve bu sayfaya dağınık bir evle başlamak istemiyorsun. Pazartesi sabahı o evi pırıl pırıl yapmak, sana bütün haftanın kontrolünün sende olduğu hissini veriyor. Dağınıklık senin kafanı da dağıtıyor, bu yüzden en zor işi ilk günden halledip kafan rahat bir şekilde haftana odaklanmayı seviyorsun. Disiplinlisin ve düzen senin göbek adın. Bırak başkaları hafta sonunu temizliğe heba etsin, senin Salı gününden itibaren kafan tamamen rahat!

Çarşamba!

Hafta ortası geldiğinde enerjin biraz düşüyor ve bir motivasyona ihtiyaç duyuyorsun, değil mi? İşte tam o anda temizlik senin için bir terapiye dönüşüyor. Pazartesi'nin koşturmacası geçmiş, Cuma'nın rahatlığı henüz gelmemişken... Çarşamba günü evi toparlamak, süpürmek sana adeta 'reset' atma şansı veriyor. Hafta sonuna kadar biriken o büyük dağınıklığı değil, sadece 2-3 günün yorgunluğunu atıyorsun. Bu sayede hafta sonuna hem tertemiz bir evle hem de yenilenmiş, hafiflemiş bir zihinle giriyorsun.

Cumartesi!

Temizlik senin için bir angarya değil, adeta bir ritüel. Aceleye getirmeyi, 'bitsin de kurtulayım' demeyi hiç sevmiyorsun. Cumartesi senin günün! Sabah kahveni içersin, en sevdiğin müzik listesini veya podcast'ini açarsın ve yavaş yavaş, keyfini çıkara çıkara temizliğe başlarsın. Belki aralarda mola verir, bir dizi izlersin. Senin için önemli olan 'bitmesi' değil, 'güzel yapılması'. Hafta sonunun o rahat enerjisiyle, köşeyi bucağı, dipte ne varsa halledersin. Çünkü Pazar günü sadece ve sadece dinlenmek içindir!

Pazar!

Ah o 'Pazar Sendromu'! Bütün hafta sonu 'yapacağım' deyip ertelediğin temizlik, Pazar akşamı üzerine bir kabus gibi çöküyor. Yarın Pazartesi, yeni bir hafta başlayacak ve dağınık bir eve uyanma fikri seni delirtiyor. O son dakika paniğiyle bir anda süper güçlerin açığa çıkıyor ve normalde 4 saat sürecek işi 2 saatte 'bal dök yala' yapıyorsun. Ertelemeyi biraz seviyorsun ama işin sonunda 'yeni haftaya temiz bir başlangıç' yapma ihtiyacın her zaman ağır basıyor.

miray soysal
