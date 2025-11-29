Karakterine Göre Hangi Gün Temizlik Yapmalısın?
Temizlik yapmak kimine göre terapi gibidir, kimine göre ise sonsuza kadar ertelenecek bir görev! Peki hiç düşündün mü, belki de temizlikten değil, yanlış günde temizlik yapmaktan yoruluyorsun?
Hazırsan, karakterine göre en doğru temizlik gününü bulalım ve işleri hem kolay hem keyifli hale getirelim!
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Misafir geleceği zaman nasıl temizlik yaparsın?
3. Çamaşırları nasıl asıyorsun?
4. Kalabalık ortamlarda bulunmayı sever misin?
5. Her sabah uyanır uyanmaz yatağını topluyor musun?
6. Peki, dağınıklık seni ne kadar rahatsız eder?
7. Genel olarak sabırlı biri olduğunu söyleyebilir misin?
8. Son olarak, hangisi sana daha çok uyuyor?
Pazartesi!
Çarşamba!
Cumartesi!
Pazar!
