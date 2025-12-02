onedio
Karakterine Göre Hangi Ev İşi Tam Senlik?

İrem Coşkun
02.12.2025 - 11:15

Ev işleri kiminin kabusu, kiminin meditasyonu! Tüm evi baştan sona temizlemek bazıları için keyif verici olsa da, bazıları için toz almak bile bir işkence olur! Peki senin karakterine göre hangi ev işi tam sana göre? Cevabı bu testte! 👇

1. Pazar sabahı uyandığında ilk ne yaparsın?

2. Peki, seni en çok hangi koku rahatsız eder?

3. Evdeyken hangisi seni çileden çıkarır?

4. Telefonun çaldı ve 10 dakika içinde misafir geleceğini öğrendin, ne yaparsın?

5. Müziğini açtın ve temizliğe giriştin. İlk yapacağın şey hangisi olur?

6. Evinde temizliğine en çok önem verdiğin, her daim derli toplu olması gereken alan neresi?

7. Tam evi süpürürken elektrik kesildi, ne yaparsın?

8. Son olarak, senin en katı temizlik kuralın hangisi?

Süpürmek senin işin!

Senin için temizlik sadece bir ev işi değil, bir yaşam biçimi. Evi süpürmek, toz almak, hatta banyoyu dezenfekte etmek bile sana garip bir huzur veriyor. Çünkü sana göre her şey yerli yerinde olmalı! Temizlik yapmak sana asla zor gelmiyor, aksine bu senin için bir hobi gibi. Bulunduğun alanın hep derli toplu görünmesine büyük önem veriyorsun. Senin için en önemli şeylerden biri de yerlerin, koltukların her daim tertemiz olması! Bu yüzden sana en uygun ev işi kesinlikle süpürmek olur!

Mutfak temizliği senden sorulur!

Sen, genel olarak tertipli birisin ama temizliğine en çok önem verdiğin yer mutfak! Ortalıkta olan bulaşıklar, tezgahtaki yemek artıkları, ocaktaki lekeler... Bunlar seni resmen delirtir! Çünkü sen detaylara önem veren birisin. Sen mutfakta düzeni sağladığında, zihninde de düzen kuruyorsun aslında. Yemek yaparken keyif aldığın kadar sonrasında mutfağın tertemiz olmasına da bayılıyorsun. Mutfağı bu kadar sevdiğine göre sana en uygun ev işi mutfağı dezenfekte etmek olur!

Dağınıklığı toparlamak!

Senin temizlik anlayışın detaylara önem vermekten çok, dağınıklığı toparlamak üzerine. Mutfak, banyo, yatak odası, oturma odası derken tüm alanları derli toplu tutmak sana huzur veriyor. Her hafta deli gibi temizlik yapmasan bile, evin sürekli toplu olduğu için buna gerek bile kalmıyor. Belki her daim banyo ve mutfağı dezenfekte etmiyorsun ama en azından ortalıkta giyilmiş çorap bulunmuyor! Çünkü sen, göz yoran detaylara katlanamayan birisin, bu yüzden sana en uygun ev işi kesinlikle ortalığı toparlamak olur!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
