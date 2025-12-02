Karakterine Göre Hangi Ev İşi Tam Senlik?
Ev işleri kiminin kabusu, kiminin meditasyonu! Tüm evi baştan sona temizlemek bazıları için keyif verici olsa da, bazıları için toz almak bile bir işkence olur! Peki senin karakterine göre hangi ev işi tam sana göre? Cevabı bu testte! 👇
1. Pazar sabahı uyandığında ilk ne yaparsın?
2. Peki, seni en çok hangi koku rahatsız eder?
3. Evdeyken hangisi seni çileden çıkarır?
4. Telefonun çaldı ve 10 dakika içinde misafir geleceğini öğrendin, ne yaparsın?
5. Müziğini açtın ve temizliğe giriştin. İlk yapacağın şey hangisi olur?
6. Evinde temizliğine en çok önem verdiğin, her daim derli toplu olması gereken alan neresi?
7. Tam evi süpürürken elektrik kesildi, ne yaparsın?
8. Son olarak, senin en katı temizlik kuralın hangisi?
Süpürmek senin işin!
Mutfak temizliği senden sorulur!
Dağınıklığı toparlamak!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
