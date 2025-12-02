Karakterine Göre Hangi Ev İşi Tam Senlik?

Senin için temizlik sadece bir ev işi değil, bir yaşam biçimi. Evi süpürmek, toz almak, hatta banyoyu dezenfekte etmek bile sana garip bir huzur veriyor. Çünkü sana göre her şey yerli yerinde olmalı! Temizlik yapmak sana asla zor gelmiyor, aksine bu senin için bir hobi gibi. Bulunduğun alanın hep derli toplu görünmesine büyük önem veriyorsun. Senin için en önemli şeylerden biri de yerlerin, koltukların her daim tertemiz olması! Bu yüzden sana en uygun ev işi kesinlikle süpürmek olur!