Karadeniz'deki Gol Düellosunda Kazanan Çıkmadı: Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 22:02

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Göztepe deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından ilk 11’inde iki zorunlu değişiklikle sahaya çıktı. Kart cezalıları Onuachu ve Pina’nın yokluğunda bordo-mavililerde Oulai ve Augusto ilk 11’de forma giydi. Onuachu’nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev alırken, Pina’nın yokluğunda Ozan Tufan savunmanın sağına çekildi, orta sahadaki boşluğu ise Oulai doldurdu.

Trabzonspor karşılaşmaya Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11’iyle başladı.

Beşiktaş’ta ise geçen hafta Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder ile tedavileri süren Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ve Rafa Silva kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçının ilk 11’ine göre üç değişiklik yaptı; Jota, Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz’ın yerine Rashica, Abraham ve Djalo sahaya çıktı. Beşiktaş mücadeleye Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11’iyle başladı.

İlk yarıda dört gol bir kırmızı kart vardı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Trabzonspor–Beşiktaş maçının ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 3-1 önde tamamladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, Rashica’nın ortasında Abraham’ın golüyle öne geçti. Ardından Toure’nin pasında Cerny, yerden vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Trabzonspor, Zubkov’un ortasında seken topu Muçi’nin ceza yayı üzerinden attığı şık golle farkı bire indirdi. Ancak Beşiktaş, Rashica’nın asistinde Cerny’nin bir kez daha sahneye çıkmasıyla skoru 3-1’e taşıdı. İlk yarının son bölümünde Toure, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü ve devre Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda tam anlamıyla "Karadeniz Fırtınası" vardı.

63.dakikada biraz da şansın yardımıyla Oulai'nin golüyle fark bire inerken 84'te Zubkov skoru 3-3 yapan şık bir gole imza attı. 

Son dakikalar heyecan kasırgasıyla geçerken oynanmayan süre olarak +7 dakika gösterildi. 

Maçın son bölümünde Ersin'den dönen Muçi'nin şutunu tamamlamak isteyen Trabzonsporlu futbolcular bu kez de direğe takıldı. 

Maçta iki takımın çabalarına rağmen başka gol olmadı ve dev maçta kazanan çıkmadı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
