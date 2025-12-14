Karadeniz'deki Gol Düellosunda Kazanan Çıkmadı: Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Göztepe deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından ilk 11’inde iki zorunlu değişiklikle sahaya çıktı. Kart cezalıları Onuachu ve Pina’nın yokluğunda bordo-mavililerde Oulai ve Augusto ilk 11’de forma giydi. Onuachu’nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev alırken, Pina’nın yokluğunda Ozan Tufan savunmanın sağına çekildi, orta sahadaki boşluğu ise Oulai doldurdu.

Trabzonspor karşılaşmaya Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11’iyle başladı.

Beşiktaş’ta ise geçen hafta Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder ile tedavileri süren Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ve Rafa Silva kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçının ilk 11’ine göre üç değişiklik yaptı; Jota, Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz’ın yerine Rashica, Abraham ve Djalo sahaya çıktı. Beşiktaş mücadeleye Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11’iyle başladı.