Muslera Hâlâ Bir Yerlerde Şampiyon Oluyor: Kurtardığı 2 Penaltıyla Maça Damga Vurdu

Galatasaray ile 14 sezonda sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera, bu şampiyonlukla birlikte kariyerindeki 23. kupasını kazanmış oldu.

Maç sonunda açıklamada bulunan Muslera, “Çocukluğumdan beri burada oynamak hayalimdi ve bugün Arjantin futbolunda bir şampiyonum. Gelecek dönemde de oynamaya devam edeceğim ve kararları yavaş yavaş alacağız. Burada olmaktan mutluyum ve ilk günden beri bana gösterilen ilgiye minnettarım. Elimden geldiğince katkıda bulunmaktan ve sonunda şampiyonluğu kutladığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.