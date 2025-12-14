Muslera Hâlâ Bir Yerlerde Şampiyon Oluyor: Kurtardığı 2 Penaltıyla Maça Damga Vurdu
Galatasaray’ın efsanesi Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonla birlikte Türkiye kariyerini noktalayarak Arjantin’in Estudiantes takımına transfer olmuştu. Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerinde 8 kez şampiyonluk kazanan 39 yaşındaki Fernando Muslera, yeni takımıyla da şampiyonluğa ulaştı. Muslera, Estudiantes ile Racing Club arasında oynanan şampiyonluk maçına kurtardığı 2 penaltı ile damga vurdu. Uruguaylı tecrübeli kaleci, kariyerinde 23. kupasını kazanmış oldu.
Arjantin Kapanış Ligi’nde şampiyon, Fernando Muslera’nın formasını giydiği Estudiantes oldu.
Muslera, kariyerindeki 23. kupasını aldı.
Muslera’nın kurtardığı son penaltı ve yaşanan sevinç
