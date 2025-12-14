onedio
Muslera Hâlâ Bir Yerlerde Şampiyon Oluyor: Kurtardığı 2 Penaltıyla Maça Damga Vurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 11:17

Galatasaray’ın efsanesi Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonla birlikte Türkiye kariyerini noktalayarak Arjantin’in Estudiantes takımına transfer olmuştu. Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerinde 8 kez şampiyonluk kazanan 39 yaşındaki Fernando Muslera, yeni takımıyla da şampiyonluğa ulaştı. Muslera, Estudiantes ile Racing Club arasında oynanan şampiyonluk maçına kurtardığı 2 penaltı ile damga vurdu. Uruguaylı tecrübeli kaleci, kariyerinde 23. kupasını kazanmış oldu.

Arjantin Kapanış Ligi’nde şampiyon, Fernando Muslera’nın formasını giydiği Estudiantes oldu.

Racing Club, gergin geçen maçta Estudiantes karşısında 81. dakikada Martinez’in golüyle öne geçti. 90+3’te Carrillo durumu 1-1’e getirdi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve Muslera’nın damga vurduğu seri penaltı atışlarına geçildi. Fernando Muslera, 2 penaltı atışında gole izin vermedi ve Estudiantes karşılaşmayı penaltılarda 5-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Muslera, kariyerindeki 23. kupasını aldı.

Galatasaray ile 14 sezonda sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera, bu şampiyonlukla birlikte kariyerindeki 23. kupasını kazanmış oldu.

Maç sonunda açıklamada bulunan Muslera, “Çocukluğumdan beri burada oynamak hayalimdi ve bugün Arjantin futbolunda bir şampiyonum. Gelecek dönemde de oynamaya devam edeceğim ve kararları yavaş yavaş alacağız. Burada olmaktan mutluyum ve ilk günden beri bana gösterilen ilgiye minnettarım. Elimden geldiğince katkıda bulunmaktan ve sonunda şampiyonluğu kutladığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Muslera’nın kurtardığı son penaltı ve yaşanan sevinç

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Yorum Yazın