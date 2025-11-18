onedio
Kaos Yok, Eğlence Var: Yeni Favori Dizi Taşacak Bu Deniz’in Setinden Görüntüler Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2025 - 12:23

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisi kısa sürede reyting listelerini alt üst etmeyi başardı. Her cuma yeni bölümüyle ekrana gelen dizi Kızılcık Şerbeti’ni de devirdi. Anlayacağınız son zamanların favorisi oldu. Dizinin oyuncularından Zeynep Atılgan da setten eğlenceli anları derlediği bir video paylaşımı yapmasıyla beğenileri topladı. Bu sette diğerlerinin aksine kaos değil bolca kahkaha vardı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Eğlenceli ortamları ve samimiyetleri bizlere de tebessüm ettirdi.

Şimdi izleyiciler yeni bölümü merakla bekliyor. Eleni’nin anne ve babasını öğrenip öğrenmeyeceği heyecan yaratıyor. Bakalım cuma günü nasıl bir bölüm izleyeceğiz, reytingler nasıl olacak?

