Kalbindeki Boşluğu Kim Tamamlayabilir?

Haydi, biraz kendimize dönelim ve iç dünyamızın derinliklerine bir yolculuk yapalım. Geçmişin tozlu raflarında ya da başkasının gözlerinde aradığın o 'şey' aslında hiç de uzakta değil. Tam da burada, kendi iç yolculuğunun en yoğun, en karmaşık noktasında saklı. Bir ilişki, bir aşk hikayesi belki de ilk akla gelen kaçış yolu olabilir. Ancak kalbindeki o boşluğu doldurmanın tek yolu, bir başkasının kalbine sığınmak değil. Kendinle kuracağın sağlam, tutkulu ve samimi bir ilişki, işte bu boşluğu doldurmanın en etkili yolu. Bu yolculuk belki de hayatının en zorlu, en meşakkatli yolculuğu olacak. Ancak unutma, en güçlü olmanı sağlayacak olan da bu yolculuk. Kendi iç dünyanı keşfetmek, kendiyle barışık olmak, kendiyle dost olmak... İşte bu, hayatının en büyük ve en değerli macerası olacak. Bu yolculukta sana eşlik etmek, seni desteklemek ve seni anlamak isteyen biri olacaksa, o da yine sen olmalısın. Kendinle kurduğun bu bağ, seni her türlü zorluğa karşı güçlendirecek. Kendinle olan bu ilişkin, seni sen yapan her şeyi daha iyi anlamanı sağlayacak. Belki de aradığın 'şey' tam da burada, kendi içinde saklı. Kendine dön, kendini keşfet ve kendiyle barış. Bu, en zor ama en güçlü yol. Kendi iç yolculuğunun tam ortasında, kendini bulmanın tam zamanı.