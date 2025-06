Kalbindeki Boşluğu Kim Tamamlayabilir?

Kalbindeki o büyülü boşluk, geçmişin gölgelerinde kalmış biri tarafından hala işgal ediliyor. O kişiyle paylaştığın anılar, kapanmayan bir kitap gibi zihninde duruyor, her bir sayfası ayrı bir hikaye, ayrı bir duygu barındırıyor. Belki de hala eksik kalan bazı cevaplara ihtiyacın var, belki de bazı soruların hala yanıtsız kaldı. Her gece yıldızlara bakarken, içten içe onun hayatına yeniden girmesini, belki de bir kez daha seninle aynı yıldızları paylaşmasını arzuluyorsun. Ya da belki de bu arzu, geçmişin hatıralarıyla barışmayı, onları birer öğreti olarak kabul etmeyi ve hayatına devam etmeyi içeriyor. Her ne kadar kalbindeki bu boşluk, zaman zaman seni hüzne boğsa da, unutma ki her hikayenin bir sonu vardır. Ve belki de bu hikayenin sonu, senin yeniden başlamana yardımcı olacak. Sonuçta, hayat bir dizi başlangıç ve bitişlerden ibarettir, ve her bitiş yeni bir başlangıcı müjdeleyen bir kapıdır.