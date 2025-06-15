Kalbindeki Boşluğu Kim Tamamlayabilir?
İçinde tarif edemediğin bir boşluk mu var? Ruhunu gerçekten anlayacak, seni tamamlayacak o özel kişi kim olabilir acaba? Bazen kelimeler yetmez, bazen hisler yol gösterir… Bu test, kalbindeki eksik parçayı bulmana ve seni en iyi anlayacak kişiyi keşfetmene yardımcı olacak. Belki yıllardır aradığın o kişi düşündüğünden çok daha yakınındadır.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir pazar sabahı ne yapmayı tercih edersin?
4. Aşk senin için ne ifade ediyor?
5. En son ne zaman gerçekten mutlu hissettin?
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6. Bir aşk hikayesi seni en çok nasıl etkiler?
7. Aşk acısı sonrası ilk düşündüğün şey ne olur?
8. Geçmişi çabuk unutabilen biri misin?
9. Kalbindeki boşluğu tarif et desek?
10. Son olarak kendinle yalnız kaldığında sadece kötü düşünceler mi aklına geliyor?
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Senin kalbindeki boşluğu sadece eski sevgilin tamamlayabilir!
Senin kalbindeki boşluğu sadece yeni bir aşk tamamlayabilir!
Senin kalbindeki boşluğu sadece sen tamamlayabilirsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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