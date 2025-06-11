Evet/Hayır Testine Göre Bu Kişi Ruh Eşin Olabilir mi?

O senin ruh eşin değil. Belki bir dönem sana iyi geldi, belki birlikte güzel anılar biriktirdiniz ama derinlerde bir yerde hep bir eksiklik vardı, değil mi? Onunlayken kendini tam anlamıyla özgür, anlaşılmış ya da huzurlu hissetmedin. Aranızdaki bağ, gerçek bir ruh eşliği gibi değil; daha çok bir öğrenme deneyimi gibiydi. Ruh eşin seni olduğun gibi kabul eder, büyümene destek olur, kalbinde fırtınalar değil, sükûnet yaratır. O ise, sana bu duyguyu hiç tam anlamıyla veremedi. Ve bu kötü bir şey değil her karşılaşma bizi bir sonraki adıma, belki de gerçek ruh eşimize bir adım daha yaklaştırır.