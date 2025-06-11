Evet/Hayır Testine Göre Bu Kişi Ruh Eşin Olabilir mi?
Bazen biriyle tanışırız ve içimizden bir ses “Acaba o mu?” diye fısıldar… Ama kalbimizin sesiyle aklımızın şüpheleri her zaman aynı şeyi söylemez. Peki, hissettiğin bu bağ gerçekten ruh eşine mi işaret ediyor? Bu basit ama düşündürücü evet/hayır testi, sana bu kişinin senin için ne kadar doğru biri olduğunu anlamanda yardımcı olabilir. Hazırsan, dürüst cevaplarla kalbine biraz daha yaklaşma zamanı!
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1. Onunlayken kendin gibi hissediyor musun?
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2. Zor zamanlarda sana gerçekten destek olduğunu düşünüyor musun?
3. Değerlerin ve hayata bakış açın onunla büyük ölçüde örtüşüyor mu?
4. Sessizlik içinde bile onunla huzurlu hissediyor musun?
5. Birlikte geleceğe dair plan yaparken heyecanlanıyor musun?
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6. Aranızda açık ve dürüst bir iletişim olduğunu düşünüyor musun?
7. Onun mutluluğu, senin için kendi mutluluğun kadar önemli mi?
8. Kavga ettiğinizde bile birbirinize saygı çerçevesinde davranıyor musunuz?
9. Onu tanımadan önce bile eksik bir şey varmış gibi hissediyor muydun?
10. İçinden bir ses, onun "o kişi" olduğunu söylüyor mu?
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O senin kesinlikle ruh eşin!
O senin ruh eşin değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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