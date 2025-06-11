Duyguların derin, sezgilerin neredeyse pusula gibi keskin. Sen, kalbinin sesini dinleyen ve içsel dünyasıyla güçlü bir bağ kurabilen nadir insanlardansın. Özgür ruhlusun; seni kalıplara sığdırmak zor, çünkü kendi yolunu çizmek senin doğanda var. Ama bu özgürlük, bağlılıktan uzak olduğun anlamına gelmez. Tam tersine, sevdiklerine karşı duyduğun o derin bağlılık, seni olduğundan da güçlü kılar. Sen, hem kendi iç denizinde yüzen bir yolcusun hem de başkalarının yüreğine demir atabilen bir liman. Altair gibi enerjin parlak, akışkan ve değişkendir. Bazen uzak, düşüncelere dalmış bir yıldız gibi; bazen de sıcacık, her şeye dokunan, yakın ve şefkatli. Varlığın sabit değil, yaşayan bir akış gibi… Anlamak isteyenin bakması değil, hissetmesi gerekir. Çünkü sen, sadece görülen değil, hissedilen bir ışıksın.