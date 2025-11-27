Kahramanmaraş'ta Bir Çiğ Köfteci Deterjan Kabını Sosluk Olarak Kullanırken Görüntülendi

Son zamanlarda artan zehirlenmeler ve mekan denetimlerinde rastlanan manzaralar yeme içme sektörünün bir kez daha mercek altına alınmasına neden oldu. Ancak skandal görüntüler sadece zabıta denetimlerinde değil bazı esnafın reklam için çektiği görüntülerde. bile ortaya çıkıyor. Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir çiğ köfteci ise mekanının tanıtımını yapayım derken kendini ifşa etti.