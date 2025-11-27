Kahramanmaraş'ta Bir Çiğ Köfteci Deterjan Kabını Sosluk Olarak Kullanırken Görüntülendi
Son zamanlarda artan zehirlenmeler ve mekan denetimlerinde rastlanan manzaralar yeme içme sektörünün bir kez daha mercek altına alınmasına neden oldu. Ancak skandal görüntüler sadece zabıta denetimlerinde değil bazı esnafın reklam için çektiği görüntülerde. bile ortaya çıkıyor. Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir çiğ köfteci ise mekanının tanıtımını yapayım derken kendini ifşa etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esnaf çiğ köftesinin ne kadar acı olduğunu göstermek için sos döktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skandal görüntüler şöyle kaydedildi...
Tepkiler şöyle;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın