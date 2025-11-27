onedio
Kahramanmaraş'ta Bir Çiğ Köfteci Deterjan Kabını Sosluk Olarak Kullanırken Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2025 - 17:53

Son zamanlarda artan zehirlenmeler ve mekan denetimlerinde rastlanan manzaralar yeme içme sektörünün bir kez daha mercek altına alınmasına neden oldu. Ancak skandal görüntüler sadece zabıta denetimlerinde değil bazı esnafın reklam için çektiği görüntülerde. bile ortaya çıkıyor. Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir çiğ köfteci ise mekanının tanıtımını yapayım derken kendini ifşa etti.

Esnaf çiğ köftesinin ne kadar acı olduğunu göstermek için sos döktü.

Esnaf çiğ köftesinin ne kadar acı olduğunu göstermek için sos döktü.

Ancak sos kabı olarak kullanılan nesne pek çok kişinin evinde kullandığı ünlü bir bulaşık deterjanının kabı. Üstelik bu skandal herhangi bir gizli kamera görüntüsü veya zabıta denetiminde değil çiğ köftecinin kendi ürünlerini tanıtmak için çektiği videoda ortaya çıktı.

Skandal görüntüler şöyle kaydedildi...

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
