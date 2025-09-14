onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kadıköy'de Bir AVM'nin Otoparkını Su Bastı: Müşterilerden Otopark Parası İstendi

Kadıköy'de Bir AVM'nin Otoparkını Su Bastı: Müşterilerden Otopark Parası İstendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 15:30

İçerik Devam Ediyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunduğu söylenen bir AVM'de çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Birçok kullanıcının paylaştığı videolarda, AVM'nin otopark katını su bastığı görüldü. Vatandaşlar zorlukla arabalarına ulaşabildi, resmen kaos yaşandı.

Üstelik mağdur müşterilerden bir de otopark ücreti istendiği iddia edildi!

Kaynak: X / Aykırı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bir de otopark ücreti almışlar!

Bir de otopark ücreti almışlar!

Aykırı'nın X hesabından paylaşılan videoda, AVM'nin bu rezilliğin üstüne bir de otopark ücreti istediği iddia edildi. O anlara sosyal medyadan tepkiler yağarken 'başka ülkede yaşayamam' yorumları da eksik olmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın