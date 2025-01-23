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Kader Değil İhmal Öldürdü: 22 Yılda 24 Facia 54 Bin 780 Ölü Sıfır İstifa

Kader Değil İhmal Öldürdü: 22 Yılda 24 Facia 54 Bin 780 Ölü Sıfır İstifa

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 13:37

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. Afetin felakete dönüştüğü ölümlerin göz göre göre geldiği Türkiye’de yaşanan acılardan ders çıkarılmıyor. Çıkarılmayan her ders ölümlü felaketleri doğuruyor. İhmal, denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımama birilerinin ceplerini doldururken birilerinin evlerine, yüreğine ateş düşürüyor. 

Türkiye’de son 22 yılda 24 facia yaşandı. Bu facialarda 54 bin 780 kişi göz göre göre yaşamını yitirdi. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, iktidarın 22 yılına sığan felaketlere dair açıklamalarda bulundu. Meriç, “Bu acı tablo kader değil, sistematik ihmalin eseridir” dedi.

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Bolu'daki Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 vatandaşımız can verdi. Facia getiren yangının ardından ihmal, denetimsizlik bir bir ortaya çıktı. Yetkililer topu birbirine atarken göz göre göre 78 vatandaşımızı ihmal kurbanı oldu.

Bolu'daki Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 vatandaşımız can verdi. Facia getiren yangının ardından ihmal, denetimsizlik bir bir ortaya çıktı. Yetkililer topu birbirine atarken göz göre göre 78 vatandaşımızı ihmal kurbanı oldu.

"22 yılda 24 facia 54 bin 780 ölü 0 istifa."

"22 yılda 24 facia 54 bin 780 ölü 0 istifa."

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 22 yıl boyunca yaşanan felaketleri derledi. 22 yılda 24 facianın yaşadığını söyleyen Meriç, 54 bin 780 kişinin hayatını göz göre göre kaybettiğini belirtti.

Kimi madende kimi depremde kimi yangında öldü.

Kimi madende kimi depremde kimi yangında öldü.

Meriç, “Faciada bir ortak nokta var: İktidarın sorumluluğu. Peki sonuç? Hiç kimse istifa etmedi, hiç kimse hesap vermedi” ifadelerini kullandı. 

Son 22 yılda yaşanan facialar şöyle 👇

2003 Bingöl depreminde 176 kişi öldü.

2003 Bingöl depreminde 176 kişi öldü.

• 2004 Pamukova Tren Kazası / 41 can kaybı.

• 2008 Kütahya Tren Kazası / 9 can kaybı.

• 2008 Davutpaşa Patlaması / 21 can kaybı.

• 2009 Ayamama Sel Felaketi / 31 can kaybı.

• 2010 Karadon Maden Kazası / 30 can kaybı.

• 2011 Van Depremi / 644 can kaybı.

• 2014 Soma Maden Faciası / 301 can kaybı. 

2014 Ermenek Maden Faciası / 18 can kaybı.

2014 Ermenek Maden Faciası / 18 can kaybı.

• 2016 Şirvan Maden Faciası / 12 can kaybı.

• 2016’da Aladağ Öğrenci Yurdu Yangını / 12 can kaybı.

• 2018 Çorlu Tren Faciası / 25 can kaybı.

• 2018 Ankara Tren Faciası / 9 can kaybı.

• 2020 Elazığ Depremi / 41 can kaybı. 

• 2020 İzmir Depremi / 117 can kaybı.

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2021 Akdeniz Orman yangını / 8 can kaybı.

2021 Akdeniz Orman yangını / 8 can kaybı.

• 2021 Batı Karadeniz Sel Felaketi / 97 can kaybı. 

• 2022 Amasra Maden Ocağı Patlaması / 42 can kaybı. 

2023 Kahramanmaraş Depremi / 53 bin can kaybı.

Adıyaman ve Şanlıurfa Sel Felaketi / 21 can kaybı. 

• 2024 İliç Maden Faciası / 9 can kaybı.

• 2024 Beşiktaş Gece Kulübü Yangını / 29 can kaybı.

• 2024 Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlaması / 11 can kaybı.

• 2025 Bolu Kartalkaya Otel Yangını / 79 can kaybı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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