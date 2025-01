Kader Değil İhmal Öldürdü: 22 Yılda 24 Facia 54 Bin 780 Ölü Sıfır İstifa

• 2004 Pamukova Tren Kazası / 41 can kaybı.

• 2008 Kütahya Tren Kazası / 9 can kaybı.

• 2008 Davutpaşa Patlaması / 21 can kaybı.

• 2009 Ayamama Sel Felaketi / 31 can kaybı.

• 2010 Karadon Maden Kazası / 30 can kaybı.

• 2011 Van Depremi / 644 can kaybı.

• 2014 Soma Maden Faciası / 301 can kaybı.