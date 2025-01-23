Kader Değil İhmal Öldürdü: 22 Yılda 24 Facia 54 Bin 780 Ölü Sıfır İstifa

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. Afetin felakete dönüştüğü ölümlerin göz göre göre geldiği Türkiye’de yaşanan acılardan ders çıkarılmıyor. Çıkarılmayan her ders ölümlü felaketleri doğuruyor. İhmal, denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımama birilerinin ceplerini doldururken birilerinin evlerine, yüreğine ateş düşürüyor.

Türkiye’de son 22 yılda 24 facia yaşandı. Bu facialarda 54 bin 780 kişi göz göre göre yaşamını yitirdi. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, iktidarın 22 yılına sığan felaketlere dair açıklamalarda bulundu. Meriç, “Bu acı tablo kader değil, sistematik ihmalin eseridir” dedi.