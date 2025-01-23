Kader Değil İhmal Öldürdü: 22 Yılda 24 Facia 54 Bin 780 Ölü Sıfır İstifa
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. Afetin felakete dönüştüğü ölümlerin göz göre göre geldiği Türkiye’de yaşanan acılardan ders çıkarılmıyor. Çıkarılmayan her ders ölümlü felaketleri doğuruyor. İhmal, denetimsizlik, sorumsuzluk ve hukuk tanımama birilerinin ceplerini doldururken birilerinin evlerine, yüreğine ateş düşürüyor.
Türkiye’de son 22 yılda 24 facia yaşandı. Bu facialarda 54 bin 780 kişi göz göre göre yaşamını yitirdi. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, iktidarın 22 yılına sığan felaketlere dair açıklamalarda bulundu. Meriç, “Bu acı tablo kader değil, sistematik ihmalin eseridir” dedi.
Bolu'daki Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 vatandaşımız can verdi. Facia getiren yangının ardından ihmal, denetimsizlik bir bir ortaya çıktı. Yetkililer topu birbirine atarken göz göre göre 78 vatandaşımızı ihmal kurbanı oldu.
"22 yılda 24 facia 54 bin 780 ölü 0 istifa."
Kimi madende kimi depremde kimi yangında öldü.
2003 Bingöl depreminde 176 kişi öldü.
2014 Ermenek Maden Faciası / 18 can kaybı.
2021 Akdeniz Orman yangını / 8 can kaybı.
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