onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Jel, Köpük, Yağ Bazlı: Hangi Yüz Temizleyici Cildinize Uygun Anlatıyoruz!

etiket Jel, Köpük, Yağ Bazlı: Hangi Yüz Temizleyici Cildinize Uygun Anlatıyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.09.2025 - 15:04

Cilt bakımı deyince akla gelen ilk şey genelde krem ya da maske oluyor ama işin temel noktası aslında temizlik. Çünkü yüzünü doğru şekilde temizlemediğinde sürdüğün hiçbir ürün tam istediğin etkiyi göstermiyor. 

Düşünsene; bütün gün dışarıdasın, hava kirliliği, güneş kremi, makyaj derken yüzünde birçok şey birikiyor. Akşam eve geldiğinde bunları güzelce arındırmazsan cildin huzursuz hissedebiliyor.

Ama iş yüz temizleyici seçmeye gelince olay biraz karışıyor. Raflarda bir sürü seçenek var: Jel, köpük, yağ bazlı… “Hangisi benim cildime uygun?” diye bakarken kendini kimya dersi çalışıyormuş gibi hissedebilirsin. İşte bu yüzden senin için hepsini tek tek anlattık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jel temizleyiciler özellikle karma ve yağlı ciltlerin favorisi.

Ferah yapılarıyla fazlalıkları arındırırken cilde daha dengeli bir his bırakıyorlar. Eğer gün içinde yüzünüzde parlamadan şikayet ediyorsanız, jel formüller tam size göre olabilir.

Köpük temizleyiciler ise daha hafif bir temizlik isteyenler için birebir.

Su ile birleştiğinde pofuduk bir yapıya dönüşen bu ürünler, özellikle sabahları cildinize hızlıca tazelenmiş bir his katıyor. Normal veya karma yapıya sahip olanlar için köpük temizleyiciler günlük rutinde pratik bir çözüm olabilir. Nazik yapıları sayesinde, cilde yumuşak bir dokunuşla temizlik sağlıyorlar.

Yağ bazlı temizleyiciler ise son yılların gözdesi.

İlk duyulduğunda “yağla temizlik olur mu?” sorusunu akla getirse de işin sırrı burada: yağ bazlı ürünler, makyajı ve güneş kremi kalıntılarını kolayca çözüyor. Özellikle yoğun makyaj yapanlar için tek adımda arındırıcı bir seçenek. Daha derin bir temizlik isteyenler ise ardından jel ya da köpük ürünlerle devam ederek çift aşamalı bir rutin oluşturabiliyor.

Aslında en uygun yöntem, bu ürünleri kendi ihtiyacınıza göre kombinlemekten geçiyor.

Örneğin; akşamları önce yağ bazlı bir temizleyiciyle yüzünüzü arındırıp, ardından jel ya da köpükle devam edebilirsiniz. Sabahları ise sadece köpük temizleyici kullanarak hafif ama yeterli bir temizlik sağlayabilirsiniz. Böylece cildiniz gün boyunca daha taze ve canlı bir görünüm kazanır.

Tabii ki hangi ürünü seçeceğiniz tamamen sizin cildinizin verdiği sinyallere bağlı.

Jellerle fazla kuruluk hissediyorsanız köpüğe geçebilir, köpüklerin size hafif geldiğini düşünüyorsanız jelleri deneyebilirsiniz. Gün boyu makyaj yapanlar ve güneş kremi kullananlar içinse yağ bazlı temizleyiciler günlük rutinde adeta bir kurtarıcı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Unutulmaması gereken nokta şu:

Cilt temizliği sadece yüzünüzden kalıntıları arındırmak değil, aynı zamanda cildinize nefes aldırmak anlamına geliyor. Düzenli temizlik sayesinde cildiniz daha canlı, daha parlak ve daha dengeli görünebilir. Bu küçük ama etkili adım, bakım rutininizin en önemli kahramanı diyebiliriz.

Sonuç olarak jel, köpük ya da yağ bazlı…

Seçenekler çok ama asıl mesele kendi ihtiyacınızı keşfetmek. Bazen tek bir ürün yeterli olurken bazen de kombin yapmak daha doğru olabilir. Cildinizin verdiği mesajları dinleyin, ona göre ürün seçin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın