Jel, Köpük, Yağ Bazlı: Hangi Yüz Temizleyici Cildinize Uygun Anlatıyoruz!

Cilt bakımı deyince akla gelen ilk şey genelde krem ya da maske oluyor ama işin temel noktası aslında temizlik. Çünkü yüzünü doğru şekilde temizlemediğinde sürdüğün hiçbir ürün tam istediğin etkiyi göstermiyor.

Düşünsene; bütün gün dışarıdasın, hava kirliliği, güneş kremi, makyaj derken yüzünde birçok şey birikiyor. Akşam eve geldiğinde bunları güzelce arındırmazsan cildin huzursuz hissedebiliyor.

Ama iş yüz temizleyici seçmeye gelince olay biraz karışıyor. Raflarda bir sürü seçenek var: Jel, köpük, yağ bazlı… “Hangisi benim cildime uygun?” diye bakarken kendini kimya dersi çalışıyormuş gibi hissedebilirsin. İşte bu yüzden senin için hepsini tek tek anlattık!