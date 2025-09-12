Japonlar Neden Bu Kadar Temiz? Japon Kiyomeru Prensibini Anlatıyoruz!

Japon kültüründe temizlik, batıda genellikle bir angarya olarak görülen bir eylemden çok daha fazlasıdır. 'Kiyomeru', yani arındırma kavramı, Shintoizm'in temelinde yer alır ve sadece fiziksel kirden değil, aynı zamanda kötü ruhlardan ve olumsuzluklardan da arınmayı ifade eder.

Okullarda öğrencilere küçük yaşlardan itibaren kendi sınıflarını ve okul çevrelerini temizleme sorumluluğu verilir. Bu, onlara hijyenin önemini, aidiyet duygusunu ve ortak alanlara saygıyı öğretir. Bu eğitim, bireyin yaşam boyu sürdüreceği bir alışkanlık haline gelir ve temizliği bir görevden ziyade, karakterin bir parçası, bir erdem olarak benimsemesini sağlar.