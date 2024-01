Atlamalı Zıplamalı Sahnelerle Nefeslerimizi Keserek Ekrana Kilitleyen En İyi Aksiyon Filmi Karakterleri

Luke Skywalker, 'Star Wars' serisinin ana karakterlerinden biridir. İlk üçlemede (Orijinal Üçleme) genç bir çiftçi olarak tanıtılır ve Jedi olma potansiyeline sahiptir. Darth Vader'ın oğlu olduğunu öğrenen Luke, galaksiyi etkileyen büyük bir iç savaşın ortasında bulur kendisini. Jedi eğitimi alır, Prensese Leia ve Han Solo ile birlikte İmparatorluğa karşı savaşır.

Luke, özellikle 'Return of the Jedi' filminde, Darth Vader ile yaptığı etkileyici mücadele ve onun tarafından kurtarılma anlarıyla öne çıkar. Orijinal Üçleme'nin ardından, 'Güç Uyanıyor' (The Force Awakens) ve 'Son Jedi' (The Last Jedi) filmlerinde de yer alır, bu sefer genç bir Jedi'nin eğitimine rehberlik eder. Luke Skywalker, 'Star Wars' evreninde önemli bir kahraman ve Jedi ustası olarak bilinir.