Atlamalı Zıplamalı Sahnelerle Nefeslerimizi Keserek Ekrana Kilitleyen En İyi Aksiyon Filmi Karakterleri
Atlamalı Zıplamalı Sahnelerle Nefeslerimizi Keserek Ekrana Kilitleyen En İyi Aksiyon Filmi Karakterleri
Kaynak: https://www.express.co.uk/entertainme...
Dünya sineması, izleyicilere unutulmaz karakterler aracılığıyla farklı evrenleri, maceraları ve duygusal deneyimleri sunan eşsiz bir dünya. İşte sinemanın büyülü dünyasında iz bırakan en büyük 25 film kahramanının kısa bir özetini sizin için derledik.
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25. Princess Leia:
24. Captain Marvel:
23. Sarah Connor:
22. Black Widow:
21. Black Panther:
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20. Katniss Everdeen:
19. Luke Skywalker:
18. Obi-Wan Kenobi:
17. Wonder Woman:
16. Han Solo:
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15. Superman:
14. Dorothy Gale:
13. Rambo:
12. Robin Hood:
11. Wolverine:
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10. Marty McFly:
9. John Wick:
8. Captain America:
7. John McClane:
6. Batman:
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5. Iron Man:
4. Indiana Jones:
3. Spider Man:
2. Harry Potter
1. James Bond
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