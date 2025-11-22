İstanbullular Dikkat! Bugün Yazdan Kalma Gün Yaşanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Kasım Cumartesi İstanbul hava durum raporunu yayımladı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular arama motorlarında 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM'nin paylaştığı rapora göre bugün İstanbul'da yazdan kalma gün yaşanacak. Bol güneşli bir cumartesi günü megakentlileri bekliyor. İşte 22 Kasım İstanbul hava durumu.
22 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu
