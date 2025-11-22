onedio
İstanbullular Dikkat! Bugün Yazdan Kalma Gün Yaşanacak

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2025 - 08:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Kasım Cumartesi İstanbul hava durum raporunu yayımladı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular arama motorlarında 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM'nin paylaştığı rapora göre bugün İstanbul'da yazdan kalma gün yaşanacak. Bol güneşli bir cumartesi günü megakentlileri bekliyor. İşte 22 Kasım İstanbul hava durumu.

22 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu

Meteoroloji, kent kent hava durumunu yayınladı. Bu kentlerden biri de İstanbul oldu. Milyonlarca İstanbullu sıcak havayı fırsat bilip hafta sonu planı yapmak havanın kaç derece olduğunu merak ediyor. 'Bugün kaç derece?' sorusu merak edilirken yanıt, Meteoroloji'den geldi.

Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 20 derece.

  • Saat 06.00-09.00 arası sıcaklık 16 derece

  • Saat 09.00-12.00 arası sıcaklık 18 derece

  • Saat 12.00-15.00 arası sıcaklık 20 derece

  • Saat 15.00-18.00 arası sıcaklık 18 derece

  • Saat 18.00-21-00 arası sıcaklık 17 derece

  • Saat 21.00-24.00 arası sıcaklık 16 derece

