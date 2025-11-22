22 Kasım Cumartesi Meteoroloji Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün gün hava tahmin raporunu internet sitesinde yayımlıyor. 22 Kasım Cumartesi günü de Türkiye geneli hava tahmin haritası paylaşıldı. 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu hafta sonu plan yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu soruya yanıt Meteoroloji'den geldi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün ülke genelinde güneşli hava hakim. Ege kıyılarında ise sağanak yağış olacak:

'Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.'