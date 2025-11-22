22 Kasım Cumartesi Meteoroloji Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Kasım Cumartesi hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin haritasına göre bugün ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Ege kıyılarında sağanak yağış görülecek olup hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine seyredecek. İşte 22 Kasım hava durumu.
22 Kasım Cumartesi: Bugün Hava Nasıl?
Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
