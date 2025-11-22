onedio
22 Kasım Cumartesi Meteoroloji Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2025 - 08:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Kasım Cumartesi hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin haritasına göre bugün ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Ege kıyılarında sağanak yağış görülecek olup hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine seyredecek. İşte 22 Kasım hava durumu.

22 Kasım Cumartesi: Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün gün hava tahmin raporunu internet sitesinde yayımlıyor. 22 Kasım Cumartesi günü de Türkiye geneli hava tahmin haritası paylaşıldı. 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu hafta sonu plan yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu soruya yanıt Meteoroloji'den geldi. 

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün ülke genelinde güneşli hava hakim. Ege kıyılarında ise sağanak yağış olacak: 

'Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.'

Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji hava sıcaklığına dair de bir uyarıda bulundu. Uyarıda hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor' ifadelerine yer verildi.

