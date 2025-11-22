onedio
22 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Antalya hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 08:48

22 Kasım Cumartesi günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bugün ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Türkiye'nin kuzey, batı ve iç kesimlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege kıyıları ve bazı ilçelerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış beklense de Antalya'da güneşli bir hava olması bekleniyor. Antalya'da bugün hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar yükselecek. 

İşte, 22 Kasım Cumartesi günü Antalya hava durumu:

22 Kasım Cumartesi Antalya Saat Saat Hava Durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son hava durumu tahminlerine göre, Muğla'nın batı bölgeleri, öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlarla karşılaşacak. Antalya'da ise hava durumu parçalı bulutlu olarak öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında, önceki günlere göre herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar durumuna gelirsek, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Antalya çevrelerinde kuzey yönlerden orta kuvvette, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor. Antalya Körfezi'nde ise kuzeybatı yönünden 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.

