22 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son hava durumu tahminlerine göre, Muğla'nın batı bölgeleri, öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlarla karşılaşacak. Antalya'da ise hava durumu parçalı bulutlu olarak öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında, önceki günlere göre herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar durumuna gelirsek, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Antalya çevrelerinde kuzey yönlerden orta kuvvette, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor. Antalya Körfezi'nde ise kuzeybatı yönünden 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.