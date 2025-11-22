22 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?
22 Kasım Cumartesi günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bugün ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Türkiye'nin kuzey, batı ve iç kesimlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege kıyıları ve bazı ilçelerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış beklense de Antalya'da güneşli bir hava olması bekleniyor. Antalya'da bugün hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar yükselecek.
İşte, 22 Kasım Cumartesi günü Antalya hava durumu:
22 Kasım Cumartesi Antalya Saat Saat Hava Durumu:
