22 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

22 Kasım Cumartesi günü Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan günlük hava tahmin raporuna göre, bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kimi bölgelerde yağış ve yer yer sis beklense de Adana'da gökyüzü aydınlık olacak gibi görünüyor. Hava tahminlerine göre, Adana'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceye kadar ulaşacak.

İşte 22 Kasım Cumartesi Adana hava durumu: