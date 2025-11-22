onedio
22 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Adana hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 08:38

22 Kasım Cumartesi günü Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan günlük hava tahmin raporuna göre, bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kimi bölgelerde yağış ve yer yer sis beklense de Adana'da gökyüzü aydınlık olacak gibi görünüyor. Hava tahminlerine göre, Adana'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceye kadar ulaşacak. 

İşte 22 Kasım Cumartesi Adana hava durumu:

22 Kasım Cumartesi Adana Saat Saat Hava Durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son hava durumu tahminlerine göre, Adana ve çevresinin genelinde gökyüzü az bulutlu olacak. 

Hava sıcaklıklarında ise önceki günlere göre önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Cumartesi günü içerisinde özellikle öğle saatlerinde Adana'da hava sıcaklıkları 30 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 16 dereceye kadar düşebilir. 

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı hafif ve ara sıra orta seviyede olacak.

