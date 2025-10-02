onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul Sokaklarında Amerikan Filmlerinden Tanıdığımız Sarı Okul Otobüsü Görüntülendi

İstanbul Sokaklarında Amerikan Filmlerinden Tanıdığımız Sarı Okul Otobüsü Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2025 - 11:19

İçerik Devam Ediyor

Hollywood o kadar büyük bir film ve dizi endüstrisi ki pek çoğumuz gitmesek de görmesek de ABD'nin günlük yaşamına dair detaylara gözümüz aşina. Tabii müzikleri, filmleri ve yemekleriyle dünya üzerindeki pek çok kültürü ekleyen Amerikan filmleri esintilerini farklı alanlarda da görebiliyoruz. Bir vatandaş da İstanbul sokaklarında gezen bir otobüsü fark etti. Ancak bu servis otobüsü ülkemizde çok fazla gördüğümüz tipten değildi. Sarı boyası kaba tasarımıyla hemen hemen hepimizin bir filmden veya diziden aşina olduğu bu servis araçları İstanbul'da da görüldü. Otobüsün bir özel okula ait olduğu tahmin ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler 📹

Tabii bu araçların Amerikanlar için anlamı da var.

Tabii bu araçların Amerikanlar için anlamı da var.

ABD'de okul otobüslerinin 1930'larda belirli bir standarda ulaşması kararlaştırıldı. Tabii anne babaların bir numaralı önceliği ise güvenlik meselesiydi. Hem gündüzleri hem de geceleri bu renk diğer renklerden daha hızlı fark edildiği gerekçesiyle o ikonik sarı renk ortaya çıktı. 1974'lere kadar belli başlı eyaletlerde devam eden uygulama sonrasına tüm ülkeye yayıldı.

Otobüsün tasarımında ise otomobilin icadından önce çocukları okula taşıyan at arabalarından ilham alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın