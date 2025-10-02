İstanbul Sokaklarında Amerikan Filmlerinden Tanıdığımız Sarı Okul Otobüsü Görüntülendi

Hollywood o kadar büyük bir film ve dizi endüstrisi ki pek çoğumuz gitmesek de görmesek de ABD'nin günlük yaşamına dair detaylara gözümüz aşina. Tabii müzikleri, filmleri ve yemekleriyle dünya üzerindeki pek çok kültürü ekleyen Amerikan filmleri esintilerini farklı alanlarda da görebiliyoruz. Bir vatandaş da İstanbul sokaklarında gezen bir otobüsü fark etti. Ancak bu servis otobüsü ülkemizde çok fazla gördüğümüz tipten değildi. Sarı boyası kaba tasarımıyla hemen hemen hepimizin bir filmden veya diziden aşina olduğu bu servis araçları İstanbul'da da görüldü. Otobüsün bir özel okula ait olduğu tahmin ediliyor.
İşte o görüntüler 📹
Tabii bu araçların Amerikanlar için anlamı da var.
