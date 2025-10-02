onedio
Nasıl Güzeldir! İtalya'da Kuş Sesleri İçinde Öğle Uykusu Yapan Minik Anaokulu Öğrencilerini Kıskanacaksınız

Nasıl Güzeldir! İtalya'da Kuş Sesleri İçinde Öğle Uykusu Yapan Minik Anaokulu Öğrencilerini Kıskanacaksınız

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2025 - 09:46

Özellikle Kuzey ülkelerinden sık sık bebeklere ve çocuklara öğle uykusunu dışarıda yaptırıldığına dair paylaşımlar görüyoruz. Mesela Danimarka'da buz gibi soğuk havada sıralı bebek arabalarını görünce şaşırabilirsiniz ama bu, onlar için oldukça sağlıklı! Bu kez de daha güneyden, İtalya'dan benzer görüntüler geldi. İçinizi açacak görüntülerde minik anaokulu öğrencileri, kuş sesleri içinde doğada öğle uykusu yapıyorlar.

Gelin, o sevimli görüntülere birlikte bakalım.

O anları burada izleyebilirsiniz:

Bebeklerin ve çocukların öğle uykusunu açık havada yapması ilginç gelse de özellikle Kuzey ülkelerinde sık sık tercih edilir.

'Soğuk hava yoktur, yanlış kıyafet vardır' sözü de adeta bir mottoya dönüşmüştür. Danimarka, İsveç gibi Kuzey ülkelerine amaç çocuğun soğuk hava şartlarına alışması olarak düşünülse de daha sağlıklı olduğu da konuşulmakta. Ancak bu kez görüntüler soğuk iklimlere sahip ülkelerden değil, İtalya'dan geldi. Henüz 2-3 yaşındaki minikler kuş cıvıltıları eşliğinde uyudu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
