Nasıl Güzeldir! İtalya'da Kuş Sesleri İçinde Öğle Uykusu Yapan Minik Anaokulu Öğrencilerini Kıskanacaksınız

Özellikle Kuzey ülkelerinden sık sık bebeklere ve çocuklara öğle uykusunu dışarıda yaptırıldığına dair paylaşımlar görüyoruz. Mesela Danimarka'da buz gibi soğuk havada sıralı bebek arabalarını görünce şaşırabilirsiniz ama bu, onlar için oldukça sağlıklı! Bu kez de daha güneyden, İtalya'dan benzer görüntüler geldi. İçinizi açacak görüntülerde minik anaokulu öğrencileri, kuş sesleri içinde doğada öğle uykusu yapıyorlar.
Gelin, o sevimli görüntülere birlikte bakalım.
Bebeklerin ve çocukların öğle uykusunu açık havada yapması ilginç gelse de özellikle Kuzey ülkelerinde sık sık tercih edilir.
