İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 21 - 22 Şubat Hem Eğitici Hem Eğlenceli Geçecek

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 18:45

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak, ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 21-22 Şubat'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da yaşayan aileler çocuklarını şehrin iki yakasında da eğlenceli ve kültürel etkinliklere götürebilir. Bu hafta sonu megakentin dört bir köşesindeki tiyatro sahneleri birbirinden eğitici oyunlar ve müzikallerle dolu olacak. İşte, bu hafta Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki etkinlikler:  

21 - 22 Şubat Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 21 Şubat 15.00 – Bekçi ile Postacı (4–10 Yaş) – Müze Gazhane Çevre Tiyatrosu

  • 21 Şubat 12.00 – Pinokyo (2 + Yaş) – Sahne Dragos

  • 22 Şubat 14.00 – Sihirli Kütüphane (4 + Yaş) – Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • 22 Şubat (13.00 - 15.00) – Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu (3–7 Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 22 Şubat (13.30) – Ters Yüz Sevimli Duygular (3 + Yaş) – Palladium AVM

21 - 22 Şubat Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 21 Şubat 13.00 – Denizkızı Mia Müzikli Çocuk Tiyatrosu (3 + Yaş) – İdris Güllüce Kültür Merkezi - Tuzla

Sıra geldi, Avrupa Yakası'ndaki çocuk tiyatro oyunları ve müzikallere. Çocuğunuzun yaş grubuna uygun oyunu seçerek erkenden bilet almayı unutmayın: 

21 - 22 Şubat Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları: 

  • 21 Şubat 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu (2 + Yaş) – İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

  • 22 Şubat 13.00 – Kurbağa Prens (3–7 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 22 Şubat 15.00 – O'ra Bu'ra Çocuk Oyunu (5 + Yaş) – Şişli Tiyatrosu

  • 22 Şubat 13.00 – İki Kule Bir Rüya (4 + Yaş) – AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • 22 Şubat 13.00 – Güldüy Güldüy Çocuk (4 + Yaş) – Maximum UNİQ Hall

21 - 22 Şubat Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 22 Şubat 13.00 – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

1. Paki (Yerli Animasyon)

  • Konusu: Dedesinin köyünde bulduğu gizemli bir geçitle masallar diyarına adım atan Pakize'nin, bu yeni dünyada bozulan düzeni tamir etme macerasını anlatıyor.

  • Yaş Aralığı: 4+ Yaş

2. Scarlet (Hateshinaki Sukāretto)

  • Konusu: Dünyaca ünlü yönetmen Mamoru Hosoda'nın (Belle, Mirai) son başyapıtı. Duygusal derinliği yüksek, görsel olarak büyüleyici bir animasyon dramı.

  • Yaş Aralığı: 7+ Yaş (Biraz daha büyük çocuklar için uygundur)

NOT: 20 Şubat Cuma günü vizyona girecek olan Scarlet, haftanın en taze ve en çok konuşulan animasyonu olmaya hazırlanıyor. 

3. Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı

  • Konusu: Çizgi film dünyasının sevilen karakterleri Maşa ile Koca Ayı'nın maceraları.

  • Yaş Aralığı: 4+ Yaş

4. Kardeş Takımı 3

  • Konusu: Türkiye'nin en çok izlenen çocuk/aile serilerinden biri olan Kardeş Takımı'nın üçüncü filmi. Aksiyon ve komedi bir arada.

  • Yaş Aralığı: 6+ Yaş

5. Zootropolis 2

  • Konusu: Kariyerindeki en karmaşık vakayı çözmek için bir araya gelen cesur tavşan polis Judy Hopps ve arkadaşı tilki Nick Wilde'in maceralarını konu ediyor.

  • Yaş Aralığı: 6+ Yaş

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

İstanbul'da çocuklar için tiyatro ve müzikallerin yanı sıra neşeli konser de var! Bu tarihlerde öne çıkan en popüler çocuk konseri ise şu şekilde: 

21 - 22 Şubat Anadolu Yakası Çocuk Konserleri

  • 21 Şubat 12.00 – Burak Onurlu Oyunlu Şarkılar Çocuk Konseri (2–9 Yaş) – House of Performance (HoP)

21 - 22 Şubat Avrupa Yakası Çocuk Konserleri

  • 22 Şubat 15.00 – Müziğin Kalbine Yolculuk: Oyun ve Ritim Konseri (4–10 Yaş) – Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Opera Etkinliği Var mı?

21-22 Şubat 2026 hafta sonunda İstanbul’da çocuklar için bale ve opera seçenekleri, özellikle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Süreyya Operası’nda yoğunlaşıyor. Çocukları klasik sanatlarla tanıştırmak için harika bir fırsat sunan en popüler temsilleri aşağıda listeledim:

21 - 22 Şubat Anadolu Yakası Çocuk Operası ve Bale

  • 22 Şubat 11.00 – Külkedisi (Opera: 5–12 Yaş) – Kadıköy Süreyya Operası

  • 22 Şubat 13.00 – Coppelia Çocuk Balesi ve Tiyatrosu (2 + Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

21 - 22 Şubat Avrupa Yakası Çocuk Operası ve Bale

  • 22 Şubat 15.30 – Bejart Ballet Lausanne / Boléro (8+ Yaş / Modern Bale) – Zorlu PSM Turkcell Sahnesi (Büyük çocuklar için uygundur.)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Atölyeler, workshoplar ve sürekli deneyim noktaları da bu haftanın yıldızları arasında. Çocuğunuzun gelişimini destekleyen eğitici atölyelerle el işi becelerini geliştirebilir ve grup aktiviteleri ile sosyalleşmelerini sağlayabilirsiniz. 

Avrupa Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Yapılacak Aktiviteler: 

  • Çocuk AtölyesiKadıköy’de çocuklara yönelik yaratıcı etkinlikler ve grup aktiviteleri

  • Highlights in Istanbul WorkshopsBeyoğlu el sanatları, yaratıcı faaliyetler ve aile ile birlikte yapılabilecek etkinlikler

  • Ice Skating – Zeytinburnu Buz Pateni – İç mekân buz pisti; hafta sonu paten yapma aktivitesi için güzel seçenek ❄️ (harici biletle)

Çocuklar İçin İBB & Açık Etkinlik Fırsatları

İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü – Çocuk Atölyeleri

  • 📌 21 Şubat Cumartesi

  • 14:00–15:00 | Çocuk performans ve illüzyon gösterisi

  • 15:00–16:00 | Ramazan Davulcusu Yapım Atölyesi (çocuklara özel üretim atölyesi — ücretsiz; kayıt gereklidir)

Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri – Şubat ayında süren yaratıcı atölyelerden

  • 📌 21 Şubat (Cumartesi)

  • Böcek Kaşifi (8–12 yaş)

  • Enerji Koruyucusu Atölyesi (8–11 yaş)

  • 📌 22 Şubat (Pazar)

  • Bendeki Doğa (6–8 yaş)

  • Doğadan Sevgilerle (8–12 yaş)

  • Bu atölyeler sanat, doğa ve keşif temalıdır.

Anadolu Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Yapılacak Aktiviteler: 

  • Istanbul WorkshopsÜsküdar’da çocuklar için değişik workshoplar ve yaratıcı atölye seçenekleri (çizim, el işi, mini üretimler)

İstanbul Modern – Okul Öncesi Müzede Programı

  • 📌 21 Şubat Cumartesi

  • 11:00–12:00 (2–3 yaş) ve 13:30–14:30 (4–6 yaş) okul öncesi çocuklara yönelik etkinlikler vardı; kontenjanlar dolmuş olsa da ileriki tarihler için rezervasyon açılıyor — takip edebilirsiniz.

Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gidilmeli?

Müzeler, çocukların dikkatini çeken koleksiyonlara, interaktif sergilere ya da keşif öğelerine sahip.

  • İstanbul Oyuncak Müzesi – Dünya ve Türkiye’den nadir oyuncak koleksiyonları; çocuklar için görsel hikâye gezisi gibi ziyaret. Koleksiyon 4 000’e yakın oyuncak barındırır.

  • Museum Of Illusions Istanbul - İstiklal – İllüzyon ve optik oyunlarla görsel algı deneyimi; eğlenceli fotoğraf fırsatlarıyla çocukların ilgisini çeker.

  • Rahmi M. Koç Museum – Bilim, teknoloji ve ulaşım temalı sergiler; motorlar, makineler, gemi-uçak modelleriyle keşif odaklı gezi.

  • Istanbul Aquarium – Deniz canlılarını tema alan büyük akvaryum; farklı habitatlardan canlılar ve tematik bölümlerle çocuklara doğayı tanıma fırsatı.

  • Küçük Prens Sergisi - İstanbul Anadolu Yakası (Akasya AVM)

Bilim, Keşif ve Etkileşimli Alanlar

Bilimsel keşif ve deneyim odaklı ücretsiz/etkinlik alanları (müze kompleksi gibi):

  • Müze Gazhane – Çevre, iklim ve interaktif bilim bölümleriyle ücretsiz gezilebilen müze alanı (Kadıköy).

  • Üsküdar Bilim Merkezi – Robotik, uzay ve enerji gibi deneysel bilim alanları.

  • Eyüpsultan Bilim Merkezi (Matematik Evi + Ali Kuşçu Uzay Evi)Oyun temelli matematik ve uzay bilimleri etkinlikleri.

Kişisel Gelişim ve Etkileşimli Alanlar

Eğitici ve öğretici bir başka alternatif ise oyun alanları olabilir. 

  • KidZania Istanbul – Mini şehir konseptinde çocukların rol-play eğitim alanı; “çocuk ekonomisi” içinde meslekleri deneyimleyebilirler.

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
