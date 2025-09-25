onedio
İstanbul'da Sipariş Götüren Kurye, Yolda Oluşan Çukura Düştü

Ali Can YAYCILI
25.09.2025 - 23:15 Son Güncelleme: 25.09.2025 - 23:16

İstanbul'da yolda oluşan bir çukur felakete neden oldu. X'te @asayisberkemal0 hesabından yapılan paylaşımda, sipariş taşıyan bir kurye, ana yolda oluşan çukura düştü.

İşte o video...

X'te @asayisberkemal0 hesabından yapılan paylaşımda bir kurye, yoldaki çukura düştü. Kuryenin sağlık durumu hakkında bir bilgi paylaşılması ancak sosyal medyada tepki oluştu.

Emre Keskin

yazık günah ya. yil olmuş 2025

Deniz

Yol yaptık köprü yaptık

mila

alt üstü yol abi ya taştan topraktan da mı çaldınız yok artık