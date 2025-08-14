onedio
İşin Doğrusunu Anlatmaya Geldik: Yüz Temizleme Jeli Hangi Sıklıkla ve Nasıl Kullanılır?

Meryem Hazal Çamurcu
14.08.2025 - 15:01

Yüz temizleme jeli, cilt bakım rutinlerinin olmazsa olmazı ama tabii doğru kullanılırsa! Yanlış kullanıldığında çok daha fazla zarar verebilir. Cildinin temiz görünmesini sağlayan yüz temizleme jelini doğru kullanmadığında cildinin dengesini bozabilir ve uzun vadede büyük sorunlara neden olabilirsin. Yüz temizleme jelini ne zaman ve nasıl kullanman gerektiğini anlatalım mı?

Yüz temizleme jeli, yüzdeki kiri, makyaj kalıntılarını ve fazla sebumu uzaklaştırmaya yarıyor.

Yüz temizleme jelleri cildi temizlemeye yardımcı oluyor. Temizlerken cildin doğal yağlarını tamamen uzaklaştırırsak o zaman cildin dengesini bozabiliriz. Yani doğru kullanılmadığında yüz temizleme jeli uzun vadede ciltte sorunlara neden olabiliyor.

Yüz temizleme jelini kullanırken cilt tipini göz önünde tutmalısın!

Cilt tipine göre kullanım sıklığı belirlemek gerek. Çünkü her cilt tipinin temizlenme sıklığı farklı. Buna dikkat etmediğinde yüz temizleme jeli sana yarardan çok zarar verir. Yani önceliğin cilt tipini öğrenmek ve ona uygun şekilde kullanmak.

Cildin yağlı mı yoksa kuru mu?

Cilt tipine göre kullanma sıklığı değişiyor. Eğer cildin yağlıysa günde 2 kez kullanabilirsin. Yani sabah ve akşam yüz temizleme jeliyle cildini temizleyebilirsin. Ama kuru ciltliler için günde 2 kere fazla oluyor. Kuru cildin varsa günde 1 kere yüz temizleme jelini kullanman yeterli.

Her şeyin fazlası zarar.

Yüz temizleme jelinin de fazlası zarar. Gereğinden fazla kullandığında cildin zayıflayabilir. Ayrıca nemini kaybedebilir. Bunların başına gelmemesi için cildine uygun şekilde kullanmaya dikkat etmelisin.

Yüz temizleme jeliyle yüzünü temizlemeden önce ellerini temizlemelisin.

Kirli ellerle yüzünü temizlemek pek mantıklı değil. O yüzden yüz temizleme jelini kullanmadan önce ellerini güzelce temizlemen gerek. Ellerin kirliyse ellerindeki kirler yüzüne geçer. Bu da yüz temizleme jelinin anlamsız hale gelmesine neden olur.

Yapman gereken ellerini öncesinde yıkamak!

Yüz temizleme jelini kullanmadan önce tırnakların da dahil olmak üzere ellerini temizlemelisin. Bunun için 20 saniye boyunca ellerini sabunla yıkaman yeterli olacaktır. Bunu yüz temizleme jelini kullanmadan önce bir rutin haline getirmelisin.

Yüz temizleme jelini kuru cilde uygulamamak gerek.

Genelde yüz temizle jelini kuru cilde uyguluyoruz. Ama bu, pek doğru değil. Jeli uygulamadan önce cildini suyla hafif ıslatırsan çok daha etkili olacağını bilmelisin.

Tabii suyun ılık olması gerek.

Çünkü soğuk su, gözeneklerini kapatabileceği için temizleme jelinden yeterince verim alamayabilirsin. Sıcak su ise cildine zarar verebilir. Ilık su ise ciltteki kiri ve yağı çözmek için en uygunu.

Temizleme jeli nasıl uygulanmalı?

Temizleme jelini uygulamadan önce elinde hafifçe köpürtmelisin. Böyle köpürtüp yüzüne uyguladığında ürünün etkisi artar. T bölgesinde yağlanma fazla olacağı için bu bölgeye jeli daha yoğun uygulayabilirsin.

Asla çok bastırma!

Temizleme jelini cildine bastırmadan uygulamalısın. Ovalayarak uygularken fazla bastırırsan cildin hassaslaşabilir. Yani sert bir şekilde ovalayarak temizlemek yerine daha teknik şekilde ovalayarak cildini temizlemelisin.

Temizlemenin süresi de önemli.

Öyle birkaç saniye temizlemek yetmez elbette. En az 30 saniye boyunca temizleme jelini yüzüne sürüp ovalaman gerekiyor. Masaj hareketleriyle ürünü cildine uygulaman ürünün etkisini artıracaktır. 

Nasıl sürenin az olması iyi değilse fazla olması da zarar.

Birkaç saniye yetersiz evet ama çok uzun dakikalar süren uygulama da iyi değil. 60 saniyeden fazla sürerse cildinin nem dengesini bozabilir. Bu yüzden 30-60 saniye arasında uygulaman en doğrusu olacaktır.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022'den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
