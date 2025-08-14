İşin Doğrusunu Anlatmaya Geldik: Yüz Temizleme Jeli Hangi Sıklıkla ve Nasıl Kullanılır?

Cilt tipine göre kullanım sıklığı belirlemek gerek. Çünkü her cilt tipinin temizlenme sıklığı farklı. Buna dikkat etmediğinde yüz temizleme jeli sana yarardan çok zarar verir. Yani önceliğin cilt tipini öğrenmek ve ona uygun şekilde kullanmak.

Cildin yağlı mı yoksa kuru mu?

Cilt tipine göre kullanma sıklığı değişiyor. Eğer cildin yağlıysa günde 2 kez kullanabilirsin. Yani sabah ve akşam yüz temizleme jeliyle cildini temizleyebilirsin. Ama kuru ciltliler için günde 2 kere fazla oluyor. Kuru cildin varsa günde 1 kere yüz temizleme jelini kullanman yeterli.

Her şeyin fazlası zarar.

Yüz temizleme jelinin de fazlası zarar. Gereğinden fazla kullandığında cildin zayıflayabilir. Ayrıca nemini kaybedebilir. Bunların başına gelmemesi için cildine uygun şekilde kullanmaya dikkat etmelisin.