İşin Doğrusunu Anlatmaya Geldik: Yüz Temizleme Jeli Hangi Sıklıkla ve Nasıl Kullanılır?
Yüz temizleme jeli, cilt bakım rutinlerinin olmazsa olmazı ama tabii doğru kullanılırsa! Yanlış kullanıldığında çok daha fazla zarar verebilir. Cildinin temiz görünmesini sağlayan yüz temizleme jelini doğru kullanmadığında cildinin dengesini bozabilir ve uzun vadede büyük sorunlara neden olabilirsin. Yüz temizleme jelini ne zaman ve nasıl kullanman gerektiğini anlatalım mı?
Yüz temizleme jeli, yüzdeki kiri, makyaj kalıntılarını ve fazla sebumu uzaklaştırmaya yarıyor.
Yüz temizleme jelini kullanırken cilt tipini göz önünde tutmalısın!
Yüz temizleme jeliyle yüzünü temizlemeden önce ellerini temizlemelisin.
Yüz temizleme jelini kuru cilde uygulamamak gerek.
Temizleme jeli nasıl uygulanmalı?
