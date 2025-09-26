İş Tatminsizliği Artıyor: Z Kuşağının %54'ü İşinden İstifa Etmek İstiyor

HireClix’in 1000’den fazla çalışanla yaptığı ankete göre genel olarak çalışanların yüzde 38’i işten ayrılmayı planlıyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 32’ydi. Z kuşağı ise diğer gruplardan açık ara önde. Genç çalışanların yüzde 54’ü işini bırakmayı düşünüyor. Bu oran 2024’te yüzde 30 seviyesindeydi.

İstifa eğilimi yalnızca gençlerle sınırlı değil. Yıllık geliri 100 bin doların altında olanların yarısı, kadınların yüzde 41’i ve milenyallerin yüzde 47’si iş değişikliği niyetini dile getirdi.