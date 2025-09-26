onedio
article/comments
article/share
İş Tatminsizliği Artıyor: Z Kuşağının %54'ü İşinden İstifa Etmek İstiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 14:13

ABD’de çalışanlar arasında iş tatminsizliği giderek artıyor. Özellikle genç çalışanlar, mevcut işlerini bırakmaya daha istekli görünüyor. HireClix’in yaptığı araştırma, Z kuşağının yarısından fazlasının yakın zamanda işinden ayrılmayı düşündüğünü ortaya koydu. Çalışanların çoğu ücret, iş-yaşam dengesi ve kariyer fırsatlarının yetersizliğini gerekçe gösteriyor. Buna rağmen iş piyasasındaki belirsizlik, toplu bir istifa dalgasını engelliyor. İşte detaylar...

Kaynak

Z kuşağında istifa eğilimi zirvede.

HireClix’in 1000’den fazla çalışanla yaptığı ankete göre genel olarak çalışanların yüzde 38’i işten ayrılmayı planlıyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 32’ydi. Z kuşağı ise diğer gruplardan açık ara önde. Genç çalışanların yüzde 54’ü işini bırakmayı düşünüyor. Bu oran 2024’te yüzde 30 seviyesindeydi.

İstifa eğilimi yalnızca gençlerle sınırlı değil. Yıllık geliri 100 bin doların altında olanların yarısı, kadınların yüzde 41’i ve milenyallerin yüzde 47’si iş değişikliği niyetini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 44’ü artık işinden keyif almadığını söyledi.

Her ne kadar bu oran geçen yılki yüzde 60’tan düşük olsa da diğer sorunlarda artış göze çarpıyor. Yetersiz zam ve prim şikayetleri yüzde 29’dan yüzde 36’ya çıktı. İş-yaşam dengesinden şikayet edenlerin oranı geçen yıl yüzde 26 iken bu yıl yüzde 32’ye çıktı. Kariyer fırsatlarının sınırlı olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 29’dan yüzde 31’e yükseldi.

Ama bu sorunlar, herkes için aynı değil. Z kuşağı ve baby boomer çalışanlar, işin keyifli olup olmamasına ve yöneticilerle olan ilişkilere daha çok önem veriyor. Milenyaller ve X kuşağı ise maaşın yeterli olması, terfi imkanları ve hayat dengesini koruyacak bir iş temposunu öncelikli görüyor.

Uzmanlara göre istifa etmek isteyenlerin oranı çok yüksek olsa da bunun gerçeğe dönüşmemesinin nedeni, iş piyasasındaki durgunluk.

Çalışma psikoloğu Paula Caligiuri, yıllardır süren güven sorununa dikkat çekiyor. Ona göre şirketler sadakat beklerken, çalışanların emeklilik hakları azaltıldı, maaşlar enflasyona yetişemedi ve terfi imkanları kısıtlandı. Bu yüzden birçok kişi kendini artık işyerinde geçici hissediyor.

Bir de işin yapay zeka tarafı var. Teknolojinin ilerlemesiyle milyonlarca kişinin işsiz kalabileceği endişesi, çalışanlarda 'her an gözden çıkarılabilirim' kaygısını artırıyor.

