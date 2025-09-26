İş Tatminsizliği Artıyor: Z Kuşağının %54'ü İşinden İstifa Etmek İstiyor
ABD’de çalışanlar arasında iş tatminsizliği giderek artıyor. Özellikle genç çalışanlar, mevcut işlerini bırakmaya daha istekli görünüyor. HireClix’in yaptığı araştırma, Z kuşağının yarısından fazlasının yakın zamanda işinden ayrılmayı düşündüğünü ortaya koydu. Çalışanların çoğu ücret, iş-yaşam dengesi ve kariyer fırsatlarının yetersizliğini gerekçe gösteriyor. Buna rağmen iş piyasasındaki belirsizlik, toplu bir istifa dalgasını engelliyor. İşte detaylar...
Z kuşağında istifa eğilimi zirvede.
Katılımcıların yüzde 44’ü artık işinden keyif almadığını söyledi.
Uzmanlara göre istifa etmek isteyenlerin oranı çok yüksek olsa da bunun gerçeğe dönüşmemesinin nedeni, iş piyasasındaki durgunluk.
