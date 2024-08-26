İş Gücünün Büyük Çoğunluğunu Göçmenlerden Sağlayıp Yabancı Vatandaşlara İstihdam Sağlayan 13 Ülke

Singapur, dünya çapında bir finans ve teknoloji merkezi olarak bilinir ve iş gücünün önemli bir kısmı göçmenlerden oluşur. Nüfusun %40'ı göçmen işçilerden oluşur. Finans, bilgi teknolojileri, sağlık, biyoteknoloji, eğitim ve lojistik sektörlerinde göçmen iş gücü önemli bir yer tutar. Singapur, yetenekli göçmenleri çekmek için çeşitli teşvikler sunmaktadır.

Göçmen iş gücünün katkıları sayesinde Singapur eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Hükümet, iş gücü politikalarını sürekli olarak gözden geçirerek yabancı yeteneklerin ülkeye entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedeflemektedir.