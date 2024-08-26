İş Gücünün Büyük Çoğunluğunu Göçmenlerden Sağlayıp Yabancı Vatandaşlara İstihdam Sağlayan 13 Ülke
İş Gücünün Büyük Çoğunluğunu Göçmenlerden Sağlayıp Yabancı Vatandaşlara İstihdam Sağlayan 13 Ülke
Dünya genelinde iş gücünün büyük bir kısmını göçmenlerden sağlayan ve yabancı vatandaşlara istihdam sunan ülkeler her geçen yıl artıyor.
Bu yazıda, göçmen iş gücüne en çok bağımlı olan 13 ülkeyi keşfedeceğiz. Hazırsanız göçmenlerin kritik rolünü daha yakından inceleyelim.
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1. Birleşik Arap Emirlikleri
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2. Katar
3. Kuveyt
4. Bahreyn
5. Lüksemburg
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6. Singapur
7. Suudi Arabistan
8. Avustralya
9. Yeni Zelanda
10. İsviçre
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