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İş Gücünün Büyük Çoğunluğunu Göçmenlerden Sağlayıp Yabancı Vatandaşlara İstihdam Sağlayan 13 Ülke

etiket İş Gücünün Büyük Çoğunluğunu Göçmenlerden Sağlayıp Yabancı Vatandaşlara İstihdam Sağlayan 13 Ülke

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 14:01

Dünya genelinde iş gücünün büyük bir kısmını göçmenlerden sağlayan ve yabancı vatandaşlara istihdam sunan ülkeler her geçen yıl artıyor. 

Bu yazıda, göçmen iş gücüne en çok bağımlı olan 13 ülkeyi keşfedeceğiz. Hazırsanız göçmenlerin kritik rolünü daha yakından inceleyelim.

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1. Birleşik Arap Emirlikleri

1. Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, göçmen iş gücüyle büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Nüfusunun yaklaşık %90'ı göçmenlerden oluşmaktadır.

İnşaat, hizmet sektörü, sağlık ve teknoloji alanlarında geniş bir göçmen iş gücü mevcuttur. Göçmenler, Dubai ve Abu Dabi gibi büyük şehirlerin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

2. Katar

2. Katar

Katar, büyük ölçüde göçmen iş gücüne bağımlı bir ekonomiye sahiptir. Nüfusunun %85'inden fazlası göçmenlerden oluşmaktadır.

Özellikle inşaat sektörü, hizmet sektörü ve enerji sektöründe göçmenler önemli bir yer tutar. Katar'daki büyük projeler, Dünya Kupası hazırlıkları gibi göçmen işçilerin katkısıyla yürütülmektedir.

3. Kuveyt

3. Kuveyt

Nüfusunun %70'inden fazlasını göçmenlerin oluşturduğu Kuveyt, ekonomisinin büyük bir kısmını göçmen iş gücüne borçludur.

Petrol sektörü başta olmak üzere, inşaat ve hizmet sektörlerinde göçmen işçiler yoğun olarak çalışmaktadır. Kuveyt, yabancı iş gücünün desteğiyle ekonomik büyümesini sürdürmektedir.

4. Bahreyn

4. Bahreyn

Bahreyn nüfusunun %55'i göçmenlerden oluşmaktadır. Finans, inşaat, hizmet sektörü, sağlık, bilgi teknolojileri ve turizm sektörlerinde geniş bir göçmen iş gücü bulunmaktadır. Bahreyn, ekonomik kalkınmasında göçmen işçilerin katkısını önemli bir faktör olarak görmektedir.

5. Lüksemburg

5. Lüksemburg

Lüksemburg, küçük bir ülke olmasına rağmen, ekonomisinde göçmen iş gücünün büyük bir rol oynadığı bir yapıya sahiptir. Nüfusunun %47'si göçmenlerden oluşan bu ülkede, finans, teknoloji, bilgi teknolojileri, bankacılık, sağlık ve hizmet sektörlerinde göçmen iş gücü önemli bir yer tutmaktadır.

Lüksemburg, ekonomisinin çeşitli sektörlerinde nitelikli göçmenlerin katkısını artırmak amacıyla yetenekli göçmenleri çekmek için çeşitli teşvikler sunarak bu alanlardaki iş gücünü desteklemektedir.

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6. Singapur

6. Singapur

Singapur, dünya çapında bir finans ve teknoloji merkezi olarak bilinir ve iş gücünün önemli bir kısmı göçmenlerden oluşur. Nüfusun %40'ı göçmen işçilerden oluşur. Finans, bilgi teknolojileri, sağlık, biyoteknoloji, eğitim ve lojistik sektörlerinde göçmen iş gücü önemli bir yer tutar. Singapur, yetenekli göçmenleri çekmek için çeşitli teşvikler sunmaktadır. 

Göçmen iş gücünün katkıları sayesinde Singapur eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Hükümet, iş gücü politikalarını sürekli olarak gözden geçirerek yabancı yeteneklerin ülkeye entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

7. Suudi Arabistan

7. Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, iş gücünün büyük bir kısmını göçmenlerden sağlar. Nüfusunun yaklaşık %30'u göçmenlerden oluşur. Petrol sektörü başta olmak üzere, inşaat, sağlık, hizmet sektörü ve konaklama sektörlerinde göçmen işçiler yaygın olarak çalışmaktadır. Vision 2030 planı ile ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan, göçmen iş gücüne olan talebini artırmaktadır. 

Hükümet, iş gücü piyasasında göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla çeşitli reformlar ve teşvik programları uygulamaktadır.

8. Avustralya

8. Avustralya

Avustralya, göçmenler için geniş iş fırsatları ve yüksek yaşam kalitesi sunar. Nüfusunun %29'u göçmenlerden oluşmaktadır. Sağlık, eğitim, madencilik, tarım, inşaat, hizmet sektörü ve bilişim teknolojileri sektörlerinde göçmen iş gücü önemli bir yer tutar.

Avustralya, göçmen politikaları ile ekonomik büyümesini desteklemektedir. Ayrıca ülke yetenekli göçmenleri çekmek için cazip vize ve yerleşim programları sunarak iş gücü piyasasında nitelikli profesyonellerin yer almasını sağlamaktadır.

9. Yeni Zelanda

9. Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, göçmenler için cazip bir yaşam kalitesi ve geniş iş fırsatları sunan bir ülkedir. Nüfusunun %27'si göçmenlerden oluşmaktadır. Sağlık, tarım, eğitim, inşaat, turizm, bilgi teknolojileri ve hizmet sektörlerinde göçmen iş gücü önemli bir yer tutar. 

Yeni Zelanda, göçmenlerin ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarını aktif olarak desteklemektedir. Göçmenlerin ülkeye entegrasyonunu kolaylaştırmak için çeşitli uyum programları ve dil eğitim kursları düzenlenmektedir.

10. İsviçre

10. İsviçre

İsviçre, yüksek yaşam kalitesi ve güçlü ekonomisi ile göçmenler için cazip bir ülkedir. Nüfusunun %25'i göçmenlerden oluşmaktadır. Özellikle bankacılık, finans, sağlık, bilgi teknolojileri, farmasötik ve mühendislik sektörlerinde göçmen iş gücü önemli bir yer tutar.

İsviçre yetenekli iş gücünü çekmek için çeşitli göçmen politikaları uygulamaktadır. Ayrıca İsviçre'deki üniversiteler ve araştırma merkezleri, uluslararası öğrenciler ve akademisyenler için çekici bir eğitim ve araştırma ortamı sunmaktadır.

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11. Kanada

11. Kanada

Kanada, kapsayıcı göçmen politikaları ile bilinir ve ekonomisinin büyük bir kısmını göçmen iş gücüne borçludur. Nüfusunun %21'i göçmenlerden oluşmaktadır. Sağlık, bilgi teknolojileri, inşaat, mühendislik, eğitim, doğal kaynaklar ve hizmet sektörlerinde göçmen iş gücü önemli bir yer tutar. 

Ayrıca, göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla çeşitli eğitim ve uyum programları düzenlenmektedir. Ülke, dünya genelinden yetenekli profesyonelleri çekmek için cazip vize programları ve kalıcı oturma izni seçenekleri sunarak, iş gücü piyasasında rekabet avantajı sağlamaktadır.

12. İsveç

12. İsveç

İsveç, güçlü sosyal refah sistemi ve yüksek yaşam kalitesi ile tanınmaktadır. Nüfusunun %20'si göçmenlerden oluşmaktadır.

Sağlık, teknoloji, eğitim, bilgi teknolojileri, inşaat ve hizmet sektörlerinde göçmen iş gücü önemli bir yer tutar. Göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak için dil kursları ve uyum programları düzenleyen ülkeler arasında yer alır.

13. Almanya

13. Almanya

Almanya, sanayi ve teknoloji alanlarında göçmen iş gücüne büyük ölçüde bağımlıdır. Nüfusunun %16'sı göçmenlerden oluşmaktadır.

Mühendislik sektöründe otomotiv ve makine mühendisliği projelerinde, sağlık sektöründe hastaneler ve kliniklerde, bilgi teknolojileri sektöründe yazılım geliştirme ve IT hizmetlerinde, otomotiv sektöründe üretim ve geliştirme projelerinde, inşaat sektöründe altyapı ve bina projelerinde ve imalat sektöründe çeşitli üretim tesislerinde göçmenler iş başındadır. Almanya, yetenekli göçmenleri çekmek için çeşitli teşvikler sunmaktadır.

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