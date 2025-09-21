onedio
İpek Gibi Saçlar Hayal Değil: Saç Kırıklarını Azaltmak İçin Uygulanabilecek Yöntemler

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.09.2025 - 15:03

İpek gibi saç gerçekten de hayal değil. Peki saç kırıkları nasıl azaltılır? Aslında bunun tek bir yolu yok, düzenli bakım, saçı tanıma ve daha fazlası gerekli. Tabii ki saç kırıklarını azaltma rehberinde hepsine değindik. Hazırsanız hadi başlıyoruz!

1. Düzenli saç kesimi

Saç uçlarındaki yıpranmış kısımları almak, kırıkların ilerlemesini engeller bu yüzden de saç kesimi oldukça önemlidir. Düzenli kesimle saçın daha güçlü ve bakımlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

2. Nazik şekilde tarama

Saçlarınızı tararken sert olursanız bu saçlarınızın zarar görmesine sebep olabilir. Bu yüzden saçları tararken nazik davranmak, kopmaları ve kırıkları azaltır. Geniş dişli taraklar veya özel fırçalar tercih edebilirsiniz.

3. Isıya dikkat etme

Saç kurutma makineleri, düzleştirici veya maşalar sık kullanıldığında kırılmalara yol açabilir. Bu yüzden her türlü ısı uygulamasını azaltmaya veya düşük sıcaklıkta kullanmaya özen gösterebilirsiniz.

4. Nazikçe kurutma

Duştan çıktıktan sonra havluyla saçları ovalamak da kırıkları artırabilir. Bu yüzden havluyla saçları hızlı şekilde kurutmaya çalışmak yerine, nazikçe bastırarak suyu alabilirsiniz. Bu kırık riskini düşürecektir.

5. Saça uygun şampuan kullanımı

Kalın telli, ince telli, yıpranmış, kuru, yağlı... Pek çok farklı saç tipi vardır. Saç tipinize ve ihtiyacına uygun ürünler seçmek oldukça önemlidir. Doğru şampuan ve ürünlerle nem dengesini koruyarak uçlardaki kırıkların önlenmesini sağlayabilirsiniz.

6. Uyurken saç bakımı

Yumuşak bir yastık kılıfı veya ipek bone gibi ürünler de kullanabilirsiniz. Eğer başınıza bir şey geçirmek istemiyorsanız gece boyunca saçları gevşek şekilde toplayabilirsiniz. Saçlarınızı toplamanız sürtünmeden kaynaklı kırıkları azaltabilir.

7. Haftada bir saç maskesi

Haftada bir saç maskesi uygulamak, saçın daha esnek ve güçlü kalmasını destekler. Aynı zamanda kırık saç uçlarını da mühürler. Saç tipinize ve ihtiyacına uygun maskeyi seçebilir ve düzenli uygulayabilirsiniz.

8. Kimyasal işlemleri azaltma

Boyama, açıcı veya perma gibi işlemler saçın yapısını zayıflatabilir. Bu uygulamaları sınırlayarak ve kimyasal işlemleri azaltarak da kırıkların önüne geçebilirsiniz. Saçınız her işlem gördüğünde kırılmaya daha da yakınlaşır.

9. Beslenmeye dikkat etme

Saç bakımı sadece saç ürünleri ile bitmiyor, beslenme de oldukça önemli. Protein, vitamin ve mineral açısından zengin beslenmek, saçın dayanıklılığını destekler ve kırılmasını önlemeye çalışır. Bu yüzden beslenmenize de dikkat etmelisiniz.

10. Doğal haline bırakma

Sıkı toplama veya sıkıca çekilen örgüler saç uçlarının yorulmasına neden olabilir. Bu yüzden hafif veya gevşek şekilde toplayarak saçı doğal halinde bırakabilir ve saçınızı zorlamazsınız.

11. Sıcak sudan kaçınma

Çok sıcak su saç telinin yapısını zorlayabilir bu yüzden duş alırken ılık suyla yıkanmaya özen gösterebilirsiniz çünkü ılık suyla yıkamak, kırık riskini düşürür. Aşırı sıcak su saçınıza zarar verebilir.

Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
