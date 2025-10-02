İnternet Yayıncıları İstanbul'da Hissedilen Depreme Böyle Yakalandı
Marmara Denizi açıklarında gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki deprem başta Tekirdağ ve İstanbul olmak üzere pek çok şehirde paniğe neden oldu. Deprem esnasında pek çok internet yayıncısı da işinin başındaydı. KICK yayıncısı Maskar ve Batu isimli yayıncıların deprem olurken yaşadıkları anlar da kayıt altına alındı.
Batu isimli yayıncının o anları 📹
Cananing de depreme yayında yakalandı.
