Seninle birlikte olmak, insanlara adeta bir 'görülme' ve 'anlaşılma' deneyimi yaşatıyor. Senin yanında, insanlar kendilerini değerli ve önemli hissediyorlar. Bu, senin doğuştan gelen bir yeteneğin olabilir ya da belki de zamanla geliştirdiğin bir beceri. Ama ne olursa olsun, bu özellik seni diğerlerinden ayırıyor. Seninle geçirilen zaman, insanların içlerini ısıtan bir sıcaklıkla dolu. Bu sıcaklık, doğal ve içten bir hissiyatla yayılıyor. Bu, senin içindeki ışığın etrafına yayılması gibi. Bu ışık, insanları etkileyen ve onları daha iyi hissettiren bir güç. Bir de seninle sohbet etmek var ki, bu adeta bir tür duygusal rahatlama terapisi gibi. İnsanlar seninle konuşurken, sanki tüm dertlerini bir kenara bırakıp, bir nebze de olsa huzur buluyorlar. Seninle yapılan sohbetler, insanların iç dünyalarında bir ferahlama yaratıyor ve onlara rahatlama hissi veriyor. Bu da senin, insanlarla kurduğun bağın ne kadar güçlü ve etkileyici olduğunu gösteriyor.