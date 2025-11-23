onedio
Burcuna Göre Mental Olarak Yüzde Kaç Tükendin?

Sena Erdoğdu
23.11.2025 - 17:12

Astroloji, her ne kadar bilim dünyası tarafından tamamen kabul görmese de, birçok kişi için günlük yaşamda önemli bir yer tutuyor. Kimi zaman aşk hayatımızı, kimi zaman iş yaşamımızı şekillendiriyor. Peki ya ruh halimiz? Belki de bu yüzden son zamanlarda kendini biraz daha yorgun ve tükenmiş hissediyorsun. Belki de burcunun enerjisi bu dönemde biraz düşük. Kim bilir?

Burcunu seçer misin?

%35 Tükenmişlik

Enerjin yüksek ama çabuk parlıyorsun. Biraz frenlemek sana iyi gelir.

%18 Tükenmişlik

Rutinler seni koruyor. Ufak bir mola yeterli olur.

%42 Tükenmişlik

Zihnin kalabalık, düşünceler birbirine karışmış. Kısa bir dijital detoks iyi gelir.

%27 Tükenmişlik

Duygusal yüklerden biraz etkilenmişsin ama toparlanman kolay.

%12 Tükenmişlik

Hala güçlü, hala enerjiksin. Ufak bir moral takviyesi bile seni uçurur.

%35 Tükenmişlik

Detaylar yormuş. Mükemmeliyetçiliği biraz gevşetmen yeterli.

%20 Tükenmişlik

Denge kurma çaban hafif yormuş ama genel durumun iyi.

%33 Tükenmişlik

Yoğun duygular biraz baskı yaratmış. Kendi köşene çekilince hızlı toparlanırsın.

%15 Tükenmişlik

Sıkılmaya başlamışsın ama ruhun hâlâ özgür. Minik bir plan seni canlandırır.

%39 Tükenmişlik

Sorumluluklar biraz sıkmış. Kısa bir mola şart.

%22 Tükenmişlik

Sosyal yorgunluk var ama zihnin açık. Biraz yalnız zaman yeterli.

%28 Tükenmişlik

Duygusal dalgalanmalar hafif yormuş ama dayanıklısın.

