Burcuna Göre Mental Olarak Yüzde Kaç Tükendin?
Astroloji, her ne kadar bilim dünyası tarafından tamamen kabul görmese de, birçok kişi için günlük yaşamda önemli bir yer tutuyor. Kimi zaman aşk hayatımızı, kimi zaman iş yaşamımızı şekillendiriyor. Peki ya ruh halimiz? Belki de bu yüzden son zamanlarda kendini biraz daha yorgun ve tükenmiş hissediyorsun. Belki de burcunun enerjisi bu dönemde biraz düşük. Kim bilir?
Burcunu seçer misin?
%35 Tükenmişlik
%18 Tükenmişlik
%42 Tükenmişlik
%27 Tükenmişlik
%12 Tükenmişlik
%35 Tükenmişlik
%20 Tükenmişlik
%33 Tükenmişlik
%15 Tükenmişlik
%39 Tükenmişlik
%22 Tükenmişlik
%28 Tükenmişlik
