Hazırladığın Kahvaltıya Göre Ne Kadar Türk’sün?

Kahvaltı, Türk kültürünün en önemli öğünlerinden biridir ve birçok kişi için güne başlamanın en keyifli yolu. Peki, sizin kahvaltı sofranız ne kadar Türk? Kahvaltıda tercih ettiğiniz yiyecekler, belki de farkında olmadan, Türk kültürüne olan bağlılığınızı yansıtıyor olabilir. Farkında olmasanız da, kahvaltı alışkanlıklarınız sizin hakkınızda çok şey söylüyor.

O zaman kahvaltı sofranıza bir bakın ve kendinize sorun: Ne kadar Türk'sünüz?