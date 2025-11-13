onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
İngilizce Seviyeni Tahmin Ediyoruz: Beginner ya da Advanced?

İngilizce Seviyeni Tahmin Ediyoruz: Beginner ya da Advanced?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
13.11.2025 - 10:14

Günlük konuşmalarda kendini rahatça ifade edebiliyor musun, yoksa hâlâ “How are you?”dan öteye geçemiyor musun? Bu eğlenceli testte cevaplarınla İngilizce seviyeni analiz ediyoruz. Bakalım sen Beginner mısın, Intermediate mi yoksa Advanced düzeyde misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hangi cümle doğru?

1. Hangi cümle doğru?

2. Boşluğu en doğru şekilde tamamlayın: "I _______ a book when you called me."

2. Boşluğu en doğru şekilde tamamlayın: "I _______ a book when you called me."

3. “Difficult” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?

3. “Difficult” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?

4. Hangi cümle geçmiş zamanda yazılmıştır?

4. Hangi cümle geçmiş zamanda yazılmıştır?

5. Boşluğu tamamlayın: "Had I known about the traffic, I _______ earlier."

5. Boşluğu tamamlayın: "Had I known about the traffic, I _______ earlier."
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. “Happy” kelimesiyle eş anlamlı olan hangisidir?

6. “Happy” kelimesiyle eş anlamlı olan hangisidir?

7. Boşluğu doğru şekilde tamamlayın: "If I _______ you, I would take the job."

7. Boşluğu doğru şekilde tamamlayın: "If I _______ you, I would take the job."

8. Hangi cümlede doğru article (a/an/the) kullanılmıştır?

8. Hangi cümlede doğru article (a/an/the) kullanılmıştır?

9. Hangi cümle doğru?

9. Hangi cümle doğru?

10. Boşluğu doğru kelime ile tamamlayın: "Have you ever _______ London?"

10. Boşluğu doğru kelime ile tamamlayın: "Have you ever _______ London?"
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beginner

İngilizceye yeni başlamış olabilirsin. Temel kelimeleri ve basit cümle yapılarını öğreniyorsun. Daha fazla pratik yaparak dinleme ve konuşma becerilerini geliştirebilirsin. İngilizce bir yolculuk; adım adım ilerliyorsun.

Advanced

Harika! İngilizcede oldukça yetkin görünüyorsun. Zor zaman kiplerini, phrasal verb’leri ve karmaşık cümle yapılarını rahatlıkla kullanabiliyorsun. Bu seviyede İngilizceyi daha doğal ve akıcı konuşmak ve yazmak için küçük detaylara odaklanabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın