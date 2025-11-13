İngilizce Seviyeni Tahmin Ediyoruz: Beginner ya da Advanced?
Günlük konuşmalarda kendini rahatça ifade edebiliyor musun, yoksa hâlâ “How are you?”dan öteye geçemiyor musun? Bu eğlenceli testte cevaplarınla İngilizce seviyeni analiz ediyoruz. Bakalım sen Beginner mısın, Intermediate mi yoksa Advanced düzeyde misin?
1. Hangi cümle doğru?
2. Boşluğu en doğru şekilde tamamlayın: "I _______ a book when you called me."
3. “Difficult” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?
4. Hangi cümle geçmiş zamanda yazılmıştır?
5. Boşluğu tamamlayın: "Had I known about the traffic, I _______ earlier."
6. “Happy” kelimesiyle eş anlamlı olan hangisidir?
7. Boşluğu doğru şekilde tamamlayın: "If I _______ you, I would take the job."
8. Hangi cümlede doğru article (a/an/the) kullanılmıştır?
9. Hangi cümle doğru?
10. Boşluğu doğru kelime ile tamamlayın: "Have you ever _______ London?"
Beginner
Advanced
