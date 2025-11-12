Sen ve Sevgilin Hangi Aşk Türüne Sahipsiniz?
Aşk, herkesin kendine özgü bir şekilde yaşadığı, kimi zaman heyecan dolu, kimi zaman huzur veren bir duygu. Aşkı yaşayan çiftlerin her biri, bu duyguyu farklı bir şekilde tecrübe eder. Bazı çiftler, birbirlerini en iyi dostları gibi tamamlarlar. Birbirlerinin eksiklerini tamamlar, birbirlerine destek olurlar. Birlikte geçirdikleri zaman, onları daha da birbirlerine bağlar ve bu bağ, onların ilişkisini güçlendirir. Her aşk kendine özgü, her ilişkinin enerjisi bambaşkadır. Her çift, aşkı kendi tarzında yaşar ve bu da onların ilişkisini benzersiz kılar. Peki sizin ilişkiniz hangi tarza yakın?
1. Birlikte bir gününüzü en iyi anlatan şey hangisi?
2. Tartıştığınızda genellikle kim barışır?
3. Sevgilinle iletişiminizde en önemli şey nedir?
4. Sevgilinden küçük bir sürpriz geldi. Ne hissedersin?
5. İkiniz de zor bir dönemden geçiyorsunuz. Ne yaparsınız?
6. Sevgilinizle ilişkiniz bir film türü olsa, ne olurdu?
7. Kıskançlık konusunda nasılsınız?
8. Son olarak ona hissettiğin duygular ilk günden beri aynı mı?
Tutkulu Aşk
Eğlenceli Aşk
Sakin Aşk
Ruhsal Aşk
