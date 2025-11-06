Hayat Enerjini Kim Çaldı?
Son dönemlerde kendini halsiz, güçsüz ya da ilgisiz mi buluyorsun? Belki de farkında olmadan, etrafındaki biri ya da bir şeyler enerjini sömürüyor olabilir. Bu durum, hayatının her alanını etkileyebilir ve seni yavaş yavaş tüketebilir.
Bu test sayesinde, enerji vampirlerini hayatından uzaklaştırabilir ve kendini yeniden canlı, enerjik ve motive hissetmeye başlayabilirsin.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne?
4. Eski arkadaşlarınla ilgili aklına ilk gelen duygu hangisi?
5. Bir ilişkide enerjini en çok ne tüketir?
6. Kendine ayırdığın zaman ne kadar?
7. Hayatında bir şeyler yolunda gitmediğinde ilk kimi suçlarsın?
8. Eski sevgilini düşününce ne hissediyorsun?
9. Eski kendini özlüyor musun?
10. Son olarak insanlar senin hayatına çok fazla müdahale edebilir mi?
Hayat enerjini eski bir arkadaşın çalmış!
Hayat enerjini eski sevgilin çalmış!
Hayat enerjini sen çalmışsın!
Hayat enerjini hayat çalmış!
