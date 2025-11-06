onedio
Hayat Enerjini Kim Çaldı?

Hayat Enerjini Kim Çaldı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
06.11.2025 - 14:01

Son dönemlerde kendini halsiz, güçsüz ya da ilgisiz mi buluyorsun? Belki de farkında olmadan, etrafındaki biri ya da bir şeyler enerjini sömürüyor olabilir. Bu durum, hayatının her alanını etkileyebilir ve seni yavaş yavaş tüketebilir. 

Bu test sayesinde, enerji vampirlerini hayatından uzaklaştırabilir ve kendini yeniden canlı, enerjik ve motive hissetmeye başlayabilirsin.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne?

4. Eski arkadaşlarınla ilgili aklına ilk gelen duygu hangisi?

5. Bir ilişkide enerjini en çok ne tüketir?

6. Kendine ayırdığın zaman ne kadar?

6. Kendine ayırdığın zaman ne kadar?

7. Hayatında bir şeyler yolunda gitmediğinde ilk kimi suçlarsın?

8. Eski sevgilini düşününce ne hissediyorsun?

9. Eski kendini özlüyor musun?

10. Son olarak insanlar senin hayatına çok fazla müdahale edebilir mi?

Hayat enerjini eski bir arkadaşın çalmış!

Bir zamanlar hayatının merkezinde olan, her düşüncenin başrolünde yer alan biri, belki de şimdi sadece zihninde bir hayalet olarak kalmış olabilir. Bu kişi, belki de eski bir aşk, belki de eski bir dost... Kimi zaman bir kırgınlık, kimi zaman yarım kalmış bir konuşma, belki de hiç bitmeyen bir tartışma... Farkında olmadan, bu anılar ve duygular, seni aşağı çekiyor, enerjini tüketiyor. Ama artık durma vakti. Bu duygusal yüklerden kurtulma, o defteri kapatma zamanı geldi. Kendine bir iyilik yap ve enerjini geri al. Çünkü unutma, o kişi artık senin hikayende sadece bir yan karakter. Senin hikayenin başrolü sensin ve senin enerjin, senin mutluluğun her şeyden daha önemli. Bu yüzden, o defteri kapat, enerjini geri al ve kendi hikayenin başrolü olmaya devam et.

Hayat enerjini eski sevgilin çalmış!

Kalbinin derinliklerinde hala tam anlamıyla kapanmamış bir sayfa olduğunu hissediyor musun? Belki o kişi hayatından çıktı ama bıraktığı duygular, anılar hala seninle, belki de hala onunla dolu. Bu enerjiyi geri çağırmak, onu yeniden yaşamak ve sonrasında tamamen serbest bırakmak için artık zamanın geldiğini düşünüyoruz. 'Bitti' demek, sadece dudaklardan dökülen bir kelime değil, kalbinin en derinlerinden gelen bir karar olmalı. Her şeyin sona erdiğini kabullenmek, geçmişi geride bırakıp yeni bir sayfa açmak, belki de hayatının geri kalanını etkileyebilecek en önemli adımlardan biri. Bu süreçte, kalbinin sesini dinlemek, onunla bağlantıya geçmek ve onunla barışmak önemli. Kendine izin ver, duygularını kabullen ve onları serbest bırak. Unutma, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de hayatının en güzel bölümü tam da şimdi başlıyor.

Hayat enerjini sen çalmışsın!

Kendini sürekli zorlamanın, mükemmeliyetçiliğin peşinden koşmanın, geçmişteki hatalarını tekrar tekrar kafanda canlandırmanın ne kadar yorucu olduğunu biliyoruz. Her gün, her saat, her dakika sürekli bir şeylerin peşinde koşmak, her detayı kontrol etmek ve her şeyin mükemmel olmasını beklemek... Bu durum, enerjini adeta bir vampir gibi emiyor, değil mi? Ama dur bir dakika! Hayatın her anını kontrol etmeye çalışmak yerine, bazen sadece 'olmasına izin vermek' gerektiğini hiç düşündün mü? Evet, belki de ihtiyacın olan şey tam da bu; kontrolü biraz olsun bırakmak, hayatın akışına kendini bırakmak ve olayların kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek. Ve unutma, her zaman kendine biraz anlayış göstermelisin. Kendini affetmeyi öğrenmelisin. Çünkü hatalar yapmak, mükemmel olmamak tamamen insana özgü duygular. Kendine karşı daha anlayışlı ol, kendini daha fazla sev ve hayatın tadını çıkar!

Hayat enerjini hayat çalmış!

Hayatın hızlı temposu, yoğun iş hayatı, bitmeyen sorumluluklar... Tüm bunlar seni biraz hırpalamış gibi görünüyor. Bir bakıma, hayatın karmaşası içinde kaybolmuş gibi hissediyor olabilirsin. Ancak unutma ki, enerji her zaman senin içinde saklı. Birçok insan, hayatın getirdiği zorluklar karşısında kendini yorgun ve bitkin hisseder. Ancak bu durum, içindeki enerjiyi kaybettiğin anlamına gelmez. Tam aksine, bu enerjiyi yeniden canlandırmak ve kıvılcımlarını yeniden alevlendirmek tamamen senin kontrolünde. Bir an dur, derin bir nefes al. Kendine biraz zaman ayır, belki bir fincan kahve eşliğinde sessiz bir köşede otur. Kendi içine dön ve o enerjiyi yeniden hissetmeye çalış. Unutma, her yeni gün bir başlangıçtır ve her an yeniden başlama şansın vardır.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
