Senin Her Şeyini Kıskanan Biri Var mı?

Hayatın renkli kulislerinde, her zaman farkında olmasak da, çoğumuzun hayatında gizli bir izleyici olabilir. Bu gizli izleyici, adeta bir gölge gibi, sessizce ve dikkatlice bizi izler. Başarılarımızı, mutluluğumuzu ve hatta en küçük zaferlerimizi bile kıskanır. Bu, belki de en yakın arkadaşınız, belki de hiç beklemediğiniz bir akrabanız olabilir. Hatta belki de sizinle aynı ofiste çalışan bir meslektaşınız bile olabilir.

Peki, sizin hayatınızda böyle biri var mı?