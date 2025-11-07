Senin Her Şeyini Kıskanan Biri Var mı?
Hayatın renkli kulislerinde, her zaman farkında olmasak da, çoğumuzun hayatında gizli bir izleyici olabilir. Bu gizli izleyici, adeta bir gölge gibi, sessizce ve dikkatlice bizi izler. Başarılarımızı, mutluluğumuzu ve hatta en küçük zaferlerimizi bile kıskanır. Bu, belki de en yakın arkadaşınız, belki de hiç beklemediğiniz bir akrabanız olabilir. Hatta belki de sizinle aynı ofiste çalışan bir meslektaşınız bile olabilir.
Peki, sizin hayatınızda böyle biri var mı?
1. Sosyal medyada paylaştığın şeyleri birinin sürekli taklit ettiğini hissediyor musun?
2. Başarılı olduğunda bazı arkadaşlarının soğuk davrandığını fark ettin mi?
3. Giydiğin veya yaptığın şeyleri başkalarının da kısa süre sonra taklit ettiğini görüyor musun?
4. Övgü aldığında biri hemen konuyu değiştiriyor mu?
5. Yeni bir şey denediğinde, birinin seni küçümseyici şekilde eleştirdiği oluyor mu?
6. Birinin sürekli seninle kıyaslandığını düşündüğün oluyor mu?
7. Ne kadar mutlu olsan da bazı insanların seni memnuniyetle değil, gerginlikle izlediğini fark ediyor musun?
8. Bazen enerjinin bir ortamda “çekildiğini” hissediyor musun?
9. Başarılarını gizleme isteği duyduğun oluyor mu?
10. Son olarak birinin, senin hayatında olup bitenleri merak etme şekli sana “fazla” geliyor mu?
Senin her şeyini kıskanan biri var!
Kimse seni kıskanmıyor! (Şimdilik)
