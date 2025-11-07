Senin Her Şeyini Kıskanan Biri Var mı?

onedio
Sena Erdoğdu
07.11.2025 - 09:25

Hayatın renkli kulislerinde, her zaman farkında olmasak da, çoğumuzun hayatında gizli bir izleyici olabilir. Bu gizli izleyici, adeta bir gölge gibi, sessizce ve dikkatlice bizi izler. Başarılarımızı, mutluluğumuzu ve hatta en küçük zaferlerimizi bile kıskanır. Bu, belki de en yakın arkadaşınız, belki de hiç beklemediğiniz bir akrabanız olabilir. Hatta belki de sizinle aynı ofiste çalışan bir meslektaşınız bile olabilir.

 Peki, sizin hayatınızda böyle biri var mı?

1. Sosyal medyada paylaştığın şeyleri birinin sürekli taklit ettiğini hissediyor musun?

2. Başarılı olduğunda bazı arkadaşlarının soğuk davrandığını fark ettin mi?

3. Giydiğin veya yaptığın şeyleri başkalarının da kısa süre sonra taklit ettiğini görüyor musun?

4. Övgü aldığında biri hemen konuyu değiştiriyor mu?

5. Yeni bir şey denediğinde, birinin seni küçümseyici şekilde eleştirdiği oluyor mu?

6. Birinin sürekli seninle kıyaslandığını düşündüğün oluyor mu?

7. Ne kadar mutlu olsan da bazı insanların seni memnuniyetle değil, gerginlikle izlediğini fark ediyor musun?

8. Bazen enerjinin bir ortamda “çekildiğini” hissediyor musun?

9. Başarılarını gizleme isteği duyduğun oluyor mu?

10. Son olarak birinin, senin hayatında olup bitenleri merak etme şekli sana “fazla” geliyor mu?

Senin her şeyini kıskanan biri var!

Senin enerjin, tarzın ve duruşun adeta bir yıldız gibi parlıyor, bu da çevrendeki bazı insanların dikkatini çekiyor. Bu parıltı, bazılarının senin ışığını kendi karanlıklarında eksik hissetmelerine neden oluyor. Ancak unutma, herkesin senin bu ışığını takdir etmesini beklemek haksızlık olur. Herkesin senin gibi parlaması mümkün olmayabilir ve bu, senin hatan ya da eksikliğin değil. Bu yüzden parlamaktan, ışığını dünyaya yaymaktan korkma. Sadece enerjini paylaşacağın kişileri iyi seç, çünkü senin bu ışığına layık olanlar, onu hak edenler olmalı. Kendine ve parıltına değer ver, çünkü sen özelsin ve bu özelliğinle çevrene ışık saçıyorsun.

Kimse seni kıskanmıyor! (Şimdilik)

Hayatının merkezinde sen varsın ve etrafındaki insanlarla doğal, dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurmayı başarıyorsun. Kıskançlık, senin enerjine tamamen yabancı bir duygu. Çünkü sen, kendi yolumuza odaklanmış biri olarak, başkalarının ne yaptığından çok kendi hedeflerine ulaşmanın peşindesin. Fakat unutma, herkesin niyeti her zaman iyi olmayabilir. Bu yüzden, her zaman gözlerini dört açmalı ve çevrende olup bitenlere karşı dikkatli olmalısın. Ancak bu, iç huzurunu bozacak bir durum olmamalı. Kendi yolunda ilerlerken, başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne odaklanmak yerine, kendi hedeflerine ve hayallerine odaklanmayı sürdürmelisin.

