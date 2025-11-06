onedio
İlişkilerde En Çok Hangi Psikolojik Tuzağa Düşüyorsun?

İlişkilerde En Çok Hangi Psikolojik Tuzağa Düşüyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
06.11.2025 - 10:25

Her ilişkide ufak tefek pürüzler, yanlış anlaşılmalar ve tartışmalar olabilir. Peki ya bazı durumlarda sürekli aynı hataları yapıyorsan? Belki de farkında olmadan kendini belirli psikolojik tuzaklara düşürüyorsun! Bu kısa test, ilişkilerde en sık düştüğün psikolojik tuzağı ortaya çıkararak, hem kendini daha iyi tanımana hem de ilişkilerini güçlendirmene yardımcı olacak. Hazırsan, başlayalım!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sevgilin mesajlarına geç cevap verdiğinde ne hissedersin?

4. Sevgilinle tartıştığında ne yaparsın?

5. Sevgilin bir konuda senden farklı düşündüğünde…

6. Sevgilin seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?

7. Sevgilin dışarıda eğlenirken sen evdeysen...

8. Sevgilinin senden uzaklaştığını fark ettiğinde ne yaparsın?

9. Sevgilin senin duygularına ilgisiz davrandığında...

10. Son olarak ilişkilerinde kendinden çok fazla ödün verir misin?

Terk Edilme Tuzağı

Aşk hayatında sürekli bir kaybetme korkusu yaşıyorsun. Belki de bu durum senin aşırı çaba sarf etmene, adeta bir sevgi yarışına dönüştürmene neden oluyor. Hatta bu korku yüzünden kendini değersiz hissetmeye bile başlamış olabilirsin. Ancak unutma ki, aşk bir yarış değildir ve sevgi, kanıtlarla değil, güvenle pekişir. Bir ilişkide sürekli olarak sevildiğini kanıtlama ihtiyacı hissetmek, aslında bir tür güvensizlik belirtisidir. Bu durum, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engeller ve kişinin kendine olan özgüvenini zedeler. Sevildiğini kanıtlama ihtiyacı yerine, sevdiğin kişiye güven duymanın ve bu güveni karşılıklı bir şekilde hissetmenin, ilişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde ilerlemesi için çok daha önemli olduğunu unutmamak gerekir

Kontrol Tuzağı

Aşkın büyülü dünyasında kaybolmuşsun, kalbinin ritmini belirleyen bir başkası olmuş. Sevgi dolu kalbinin attığı her adımda, hayatındaki o özel kişiye daha fazla yer açıyorsun. Ancak bu durum seni kontrol tuzağına sürüklüyor. Gözlerindeki aşk parıltısı, belki de farkında olmadan hayatındaki kişinin seni yönetmesine izin veriyor. Aşkın gücüne kapılmışsın ve bu durumda kontrolü bir başkasına bırakmak kaçınılmaz oluyor. Ancak bu durum, hayatının direksiyonunu tamamen bir başkasına teslim etmek anlamına geliyor. Bu durumda, hayatındaki kişi senin yerine kararlar alıyor, senin yerine düşünüyor ve senin yerine hareket ediyor. Böylece, hayatının kendi ellerinde olması gereken kontrolü, aşkın büyüsüne kapılarak bir başkasına bırakmış oluyorsun. Kendi hayatının kaptanı olman gereken yerde, bir yolcu koltuğuna oturmuş durumdasın. Sevginin tatlı rüzgarlarına kapılarak, kendini bir başkasının kontrolünde buluyorsun.

Kendini Feda Etme Tuzağı

Aşkın büyülü dünyasında, partnerinizi mutlu etmek için kendi ihtiyaçlarınızı bir kenara mı bırakıyorsunuz? İşte burada dikkatli olmanız gereken bir nokta var. Bu durum, siz farkında olmasanız bile, zamanla içsel tükenmişliğe yol açabilir. Kendi ihtiyaçlarınızı, arzularınızı ve hedeflerinizi sürekli olarak partnerinizin mutluluğu için feda etmek, ilk başta romantik bir fedakarlık gibi görünebilir. Ancak bu durum, sürekli hale geldiğinde, kendi benliğinizi ve mutluluğunuzu kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakır. Gerçek sevgi, iki tarafın da kendisi olabildiği, ihtiyaçlarını ve arzularını özgürce ifade edebildiği bir ilişki biçimidir. Bu durumda, her iki taraf da birbirinin ihtiyaçlarına saygı gösterir ve bu ihtiyaçları karşılamak için çaba gösterir. Bu, hem bireysel mutluluğu hem de ilişkinin sağlığını korumak için hayati bir öneme sahiptir.

Manipülasyon Tuzağı

Birini hayatından çıkarmak... Bu konuda ne kadar zorlandığını çok iyi biliyoruz. O kişi, ne yaparsa yapsın, bir şekilde sanki büyülü bir güçle seni etkisi altına almayı başarıyor. Bu etki altında kalma durumu, onunla olan ilişkinin tuzağına düşmeni sağlıyor. Kendini affettirme konusunda o kadar usta ki, en büyük yanılgılarını bile unutturmayı başarıyor. Bu yetenekli manipülasyonlar karşısında, hatırlaman gereken hatalarını bile unutuyorsun. Her seferinde affediyorsun ve bu döngü tekrar başlıyor. Bu döngü içinde kendini kaybolmuş gibi hissediyorsun. Adeta bir labirentin içindeymiş gibi, çıkışı bulmakta zorlanıyorsun. Bu karmaşık ilişki ağı içinde, kendini nerede olduğunu bile anlamadan buluyorsun. İlişkinin bu döngüsü içinde, kendini adeta bir sisin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
