Bu Davranışlara Sahipsen Gizli Bir Manipülatör Olabilirsin!

Sena Erdoğdu
31.10.2025 - 14:01

Birçoğumuz, belki de farkında olmadan, çevremizdeki insanları etkilemeye çalışırız. Fakat hiç düşündünüz mü, belki de bu etkileme çabalarınız sizi gizli bir manipülatör olarak mı gösteriyor? İşte bu noktada devreye biz giriyoruz! Sizin için hazırladığımız bu özel test, davranışlarınızı mercek altına alarak, hangi durumlarda ve nasıl başkalarını farkında olmadan yönlendirdiğinizi aydınlatıyor.

Haydiiiii!

Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

Manipülasyona meyilli ama farkında biri!

Bazen hayatın karmaşasında, insanları etkilemek veya kendi hedeflerimize ulaşmak için küçük taktikler kullanmamız gerektiğini hissederiz, değil mi? Sen de bu durumdan muaf değilsin. Ancak, bu taktiklerin çoğu zaman insanları incitebilecek bir sınırı aştığının farkındasın. Bu, senin içinde bulunan bir hassasiyetin ve empati yeteneğinin göstergesi. Bu durum, aslında kendini geliştirme ve daha etkili iletişim kurma yolunda büyük bir adım. Çünkü bu farkındalık, senin diğer insanların duygularını ve düşüncelerini anlamak için gereken hassasiyeti gösterdiğini kanıtlıyor. Bu da seni, iletişim kurarken daha dikkatli ve anlayışlı biri haline getiriyor. Unutma, dürüstlük ve empati, her zaman seni bir adım öne taşıyan anahtarlar olacak. Bu değerler, hem kişisel hem de profesyonel yaşamında, seni diğerlerinden ayıran ve başarına giden yolu aydınlatan ışıklar olacak. İnsanlarla kurduğun ilişkilerde dürüst olmak ve onların duygularını anlamak, seni her zaman daha güçlü ve daha saygın biri yapacak.

Gizli bir manipülatör olabilirsin!

Bir çırpıda etrafındakileri etkileyip yönlendirme yeteneğine sahipsin. Sözcüklerinle, yüz ifadelerinle ve hatta sessizliğinle bile bir odayı nasıl dolduracağını, nasıl şekillendireceğini çok iyi biliyorsun. Bu, adeta bir sihirbazın hüneri gibi. Ancak, bu büyülü yeteneğin bir uyarısı var: Dikkatli ol! Bu tür manipülatif davranışlar, uzun vadede ilişkilerde güvensizliğe yol açabilir. Bir insanın etkileyici olması, onun kontrolcü olması anlamına gelmez. Gerçek etki, insanların sana güven duymasıyla, senin doğruluk ve açıklığınla oluşur. Kontrol etmek yerine, insanları anlamaya, onlara değer vermeye ve güven inşa etmeye odaklanmalısın. Çünkü, gerçek etki, insanların sana güvenmesiyle oluşur, kontrolle değil. Bu yüzden, etrafındakileri etkileme yeteneğini kullanırken, onların güvenini kazanmayı da unutma. Bu, hem senin hem de etrafındakilerin daha sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmasını sağlayacaktır.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
