Aşkta En Büyük Hatayı Nerede Yapıyorsun?
Hepimiz sevdik, hayal ettik, belki de aynı hatayı defalarca yaptık. Peki senin aşk yolculuğundaki en büyük hata nerede gizleniyor? Belki fazla veriyorsun, belki de duvarlarını kimsenin aşmasına izin vermiyorsun. Belki de yanlış kişilere doğru sevgiyi sunuyorsun…
Bu test aşk hayatında farkında olmadan yaptığın hatayı anlamana yardımcı olacak.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. İlk buluşmada en çok neye dikkat edersin?
4. Bir tartışma başladığında tepkin ne olur?
5. Aşkı tanımlarken hangi ifade sana daha yakın?
6. Partnerinin küçük hataları seni nasıl etkiler?
7. Geçmiş ilişkilerinden ders çıkardığını düşünüyor musun?
8. Son olarak aşk hayatında en çok neyi ihmal ediyorsun?
Aşkta mesafe sorunları yaşıyorsun!
Aşkta fazla kontrolcü oluyorsun!
Aşkta fazla ödün veriyorsun!
Aşkta eğlenceyi kaçırıyorsun!
