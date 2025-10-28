onedio
Aşkta En Büyük Hatayı Nerede Yapıyorsun?

Aşkta En Büyük Hatayı Nerede Yapıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
28.10.2025 - 14:01

Hepimiz sevdik, hayal ettik, belki de aynı hatayı defalarca yaptık. Peki senin aşk yolculuğundaki en büyük hata nerede gizleniyor? Belki fazla veriyorsun, belki de duvarlarını kimsenin aşmasına izin vermiyorsun. Belki de yanlış kişilere doğru sevgiyi sunuyorsun…

Bu test aşk hayatında farkında olmadan yaptığın hatayı anlamana yardımcı olacak.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İlk buluşmada en çok neye dikkat edersin?

4. Bir tartışma başladığında tepkin ne olur?

5. Aşkı tanımlarken hangi ifade sana daha yakın?

6. Partnerinin küçük hataları seni nasıl etkiler?

7. Geçmiş ilişkilerinden ders çıkardığını düşünüyor musun?

8. Son olarak aşk hayatında en çok neyi ihmal ediyorsun?

Aşkta mesafe sorunları yaşıyorsun!

İlişkilerin karmaşık dünyasında kendini güvende hissetmek için belirli bir mesafe koyma eğiliminde misin? Ya da belki de duygularını ifade etmek konusunda biraz çekingen misin? Bu durumlar, seninle partnerin arasındaki duygusal bağı oluşturmayı ve güçlendirmeyi zorlaştırabilir. Bir ilişkide yer alırken, birçok insanın kendini koruma içgüdüsü devreye girer. Bu, genellikle, partnerine tamamen açılmaktan kaçınmak ve belirli bir mesafeyi korumak şeklinde kendini gösterir. Bu mesafe, fiziksel olabileceği gibi duygusal da olabilir. Ancak, bu durum genellikle ilişkinin ilerlemesini engeller ve partnerinle olan bağını zayıflatır. Bir diğer yaygın durum ise duygularını ifade etmekte zorlanmaktır. Bu durum, genellikle, kendini savunmasız hissetme korkusu veya reddedilme endişesi nedeniyle ortaya çıkar. Ancak, duygularını açıkça ifade etmek, sağlıklı bir ilişki için hayati öneme sahiptir. Duygusal ifade, karşılıklı anlayışı ve empatiyi teşvik eder, bu da ilişkinin daha derin ve tatmin edici olmasını sağlar.

Aşkta fazla kontrolcü oluyorsun!

Bir ilişkide olmak, bazen bir denge sanatı gibi hissettirebilir, öyle değil mi? Ancak, bazılarımız bu dengeyi sağlama konusunda bir adım daha ileri gidiyoruz. Sen de bu kişilerden biri olabilirsin. Kendini genellikle ilişkinin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşıyan biri olarak görüyor musun? Partnerinin her hareketini, her sözünü kontrol etme ihtiyacı hissediyor musun? Bu, bir ilişkide olmanın normal bir parçası gibi görünebilir. Ancak, bu tür bir davranış genellikle ilişkide gereksiz bir baskı yaratır ve yanlış anlaşılmaların doğmasına neden olabilir. Bir ilişkide kontrolü tamamen elinde tutmak, bir yandan güçlü bir bağlantı hissi yaratabilirken, diğer yandan da partnerini sıkışmış hissettirebilir. Bu durum, zamanla ilişkinin sağlıklı dengesini bozabilir ve çiftler arasında çatışmalara yol açabilir.

Aşkta fazla ödün veriyorsun!

Aşk, neşe ve huzur dolu bir yolculuk olmalı, değil mi? Ancak bazen bu yolculukta, partnerimizin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya o kadar çok odaklanıyoruz ki, kendi ihtiyaçlarımızı ve hislerimizi göz ardı edebiliyoruz. Kendimizi bir kenara bırakıp, partnerimizin dünyasına dalmak, başlarda romantik bir fedakarlık gibi görünebilir. Ancak ne yazık ki, bu durum zamanla bizi ilişkimizde geri planda hissettirebilir. Bir ilişkide her iki tarafın da ihtiyaçları ve duyguları önemlidir. Ancak bazen, partnerimizi anlamaya çalışırken, kendi ihtiyaçlarımızı ve duygularımızı ihmal ederiz. Bu durum, ilişkide kendimizi ikinci planda hissetmemize neden olur. Kendimizi ihmal etmek, bizi yalnızca ilişkimizde değil, aynı zamanda kendi yaşamımızda da geri planda hissettirir. Bu durum, ilişkide dengesizliğe yol açabilir. Kendi ihtiyaçlarımızı ihmal etmek, zamanla kendimize olan saygımızı ve sevgimizi azaltabilir. Kendimizi değersiz hissetmemize, özgüvenimizi yitirmemize ve sonuçta ilişkiden tatmin olmamamıza yol açabilir.

Aşkta eğlenceyi kaçırıyorsun!

Kimi zaman aşkın büyülü dünyasında, kendimizi ciddiyetin kollarına bırakabiliyoruz, değil mi? İlişkilerdeki bu ciddiyet bazen öyle bir hal alıyor ki, hayatın tüm renklerini bir kenara bırakıp, sadece siyah-beyaz bir tablo çizmeye başlıyoruz. İşte tam da bu noktada, eğlencenin, spontane anların ve belki de biraz da çılgınlığın önemini unutabiliyoruz. Bir ilişkide ciddiyet elbette önemli, kimse bunu inkar etmez. Ancak unutmamalıyız ki, hayatın tadı tuzu da eğlencede, spontane anlarda saklı. Birlikte geçirilen keyifli anlar, belki de bir çiftin birbirine olan bağını en çok kuvvetlendiren faktör. Ancak bazen bu faktörü göz ardı ediyoruz ve ilişkimizi monoton bir hale getiriyoruz. Bir çift olarak çılgınca dans etmek, belki birlikte bir yemek pişirmek, belki de hiç planlamadan bir hafta sonu kaçamağı yapmak... İşte bu tür spontane anlar, ilişkiye tat katan ve birlikteliği canlı tutan unsurlar. Eğer bu anları göz ardı edersek, ilişkimiz zamanla monoton bir hale gelebilir ve belki de bir süre sonra ilişkimizdeki o ilk günkü heyecanı arar oluruz.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
