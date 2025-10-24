onedio
Karma Bağlantına Göre Hayatındaki Önemli İsmi Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
24.10.2025 - 14:36

Hayatımıza giren insanlar tesadüf mü, yoksa karmanın bir oyunu mu? Belki de geçmiş yaşamlardan bugüne taşıdığın görünmez bağlar, bugün karşına çıkan kişileri şekillendiriyor... Bu test, içsel enerjini, karakterini ve sezgilerini analiz ederek senin karmasal frekansına en çok uyumlanan kişiyi ortaya çıkaracak. Kim bilir, belki çoktan tanıştınız... ya da tanışmak üzere olmak üzeresiniz.

Hayatındaki en önemli ismi öğrenmeye hazır ol!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Ruhunu en iyi yansıtan element hangisi?

4. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?

5. Tanıştığın an sana farklı bir his uyandıran biri oldu mu hiç?

6. Karşındaki kişiyi ilk neyle yargılarsın?

7. Hayatının bir dönemini temsil eden bir renk seç:

8. Rüyalarında en çok hangisiyle karşılaşıyorsun?

9. Ruh eşinle karşılaştığında onu nasıl tanırsın?

10. Son olarak evren sana bir işaret gönderiyor. Ne olurdu?

Senin hayatındaki önemli isim;👇

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
